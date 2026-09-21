CBS, ABC, NBC e Fox deixam de revezar cobertura em apoio à CNNAlex Wroblewski / AFP

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As principais redes de televisão dos Estados Unidos (EUA) anunciaram, nesta segunda-feira (21), a suspensão da cobertura conjunta das atividades do presidente Donald Trump em apoio à CNN, que, junto com os veículos MS NOW e Politico, foi vetada pela Casa Branca.
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A CNN, MS Now e o Politico, por sua vez, apresentaram uma ação judicial contra o governo Trump, que acusam de querer cercear a liberdade de imprensa.

Trump anunciou na última sexta-feira (18) que proibiria o acesso destes três veículos à Casa Branca como punição por divulgar o que ele considera "notícias falsas".

Em reação, as emissoras CBS, ABC, NBC e Fox anunciaram que deixarão de se revezar na cobertura das atividades públicas de Trump, como faziam junto com a CNN.

Esse sistema de filmagem compartilhada é conhecido em inglês como "pool". O veículo escalado registra as imagens e depois compartilha o material com os demais meios de comunicação.

A cobertura televisiva da agenda presidencial é uma das principais tarefas jornalísticas em Washington, e sua ausência impacta tanto a mídia quanto a própria Casa Branca.

Ex-estrela da televisão, Trump é um crítico feroz da imprensa, a quem acusa de apresentar uma imagem negativa de seu mandato.

Mas o presidente reconhece que vive grudado nas telas.

Trump recebe com frequência esse "pool" de veículos de imprensa no Salão Oval, onde aceita perguntas de todo tipo e aproveita para criticar ou até mesmo zombar dos jornalistas presentes, muitas vezes ao vivo.

O governo não decide 

Os três veículos afetados anunciaram sua ação judicial para "defender o princípio de que o governo não decide o que a imprensa informa ou publica".

Este veto presidencial não atende "os requisitos mínimos do devido processo: notificação prévia com base em critérios claros e oportunidade de ser ouvido", explica a ação, consultada pela AFP.

"O presidente não esconde que sua proibição fere um direito à liberdade de expressão que está protegido, declarando expressamente que decidiu vetar a CNN, MS NOW e Politico por sua cobertura 'acumulativa' durante os últimos dois anos", acrescenta o documento judicial, apresentado em Washington.

Em uma mensagem em sua rede Truth Social nesta segunda-feira, Trump reiterou suas acusações e assegurou que está realizando uma ofensiva contra as "NOTÍCIAS FALSAS, algo que cresceu como um câncer" nos Estados Unidos.

"Isso é uma ameaça para nossa segurança nacional e precisa parar, AGORA!", acrescentou.

Trump assegurou, citando supostos estudos de mídia, que seu governo tem uma cobertura negativa próxima de 100%, sem dar mais detalhes.

Conflito constante 

A liberdade de imprensa é garantida nos Estados Unidos pela Primeira Emenda da Constituição.

"A mídia não deveria poder escrever ou informar constantemente FICÇÃO E MENTIRAS quando está cobrindo o presidente dos Estados Unidos", explicou Trump para justificar sua atitude na última sexta-feira.

"A Casa Branca não está realizando um ataque contra a imprensa livre, algo que valorizo profundamente", reiterou Trump nesta segunda-feira.

O republicano, de 80 anos, advertiu que outras mídias podem enfrentar um destino similar, sem mencionar quais.

Há anos, Trump acusa os veículos de comunicação, como a CNN, de terem ajudado a propagar as acusações de que ele conspirou com a Rússia durante seu primeiro mandato como presidente.

Durante esse mandato, ele vetou o jornalista dessa emissora Jim Acosta, mas depois a Justiça obrigou a Casa Branca a lhe restituir o acesso em questão de dias.

Acosta acabou deixando a CNN, assim como outros jornalistas da emissora.

Recentemente, o presidente atacou publicamente outra jornalista estrela da CNN, Kaitlan Collins, a quem repreendeu, entre outras coisas, por "nunca sorrir".