Google reagiu e afirmou que 'o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas'Unsplash
Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), responsável por supervisionar o funcionamento do Google, cuja sede continental fica em Dublin, no bloco europeu.
Segundo o comissário adjunto da DPC, Graham Doyle, "como consequência das falhas do Google (...) as pessoas poderiam não ter percebido que sua localização era utilizada, por exemplo, para influenciá-las por meio de anúncios ou para inferir seus interesses".
O Google reagiu e afirmou que "o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas".
"Desde 2019, evoluímos consideravelmente nossas práticas e implementamos ferramentas robustas que facilitam a gestão dos dados de localização", acrescentou a empresa em um comunicado.