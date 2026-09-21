Google reagiu e afirmou que 'o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas'Unsplash

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O grupo americano Google recebeu nesta segunda-feira (21) uma multa de 403 milhões de euros (462 milhões de dólares, 2,37 bilhões de reais) do órgão regulador de proteção de dados da Irlanda, que atua em nome da União Europeia (UE). O organismo acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso dos dados de geolocalização de seus usuários entre maio de 2018 e fevereiro de 2020.
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Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), responsável por supervisionar o funcionamento do Google, cuja sede continental fica em Dublin, no bloco europeu.

Segundo o comissário adjunto da DPC, Graham Doyle, "como consequência das falhas do Google (...) as pessoas poderiam não ter percebido que sua localização era utilizada, por exemplo, para influenciá-las por meio de anúncios ou para inferir seus interesses".

O Google reagiu e afirmou que "o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas".

"Desde 2019, evoluímos consideravelmente nossas práticas e implementamos ferramentas robustas que facilitam a gestão dos dados de localização", acrescentou a empresa em um comunicado.