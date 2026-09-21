Google reagiu e afirmou que 'o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas' - Unsplash

Google reagiu e afirmou que 'o caso se concentra em políticas históricas que desde então foram atualizadas'Unsplash

Publicado 21/09/2026 09:11

O grupo americano Google recebeu nesta segunda-feira (21) uma multa de 403 milhões de euros (462 milhões de dólares, 2,37 bilhões de reais) do órgão regulador de proteção de dados da Irlanda, que atua em nome da União Europeia (UE) . O organismo acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso dos dados de geolocalização de seus usuários entre maio de 2018 e fevereiro de 2020.