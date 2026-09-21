Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidenteAFP
“Em uma medida hostil sem precedentes por parte do governo americano, (Donald) Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidente, incluindo membros de sua equipe de comunicação”, afirmou a agência estatal IRNA.
A agência Mehr divulgou a mesma informação, citando uma fonte da presidência iraniana.
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Encontro de Xi Jinping com Trump
Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, fortalecer o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".
Os dois países têm várias divergências nas áreas de comércio e tarifas, inteligência artificial, como guerras no Irã e na Ucrânia e no status de Taiwan.
Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.
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