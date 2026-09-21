Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidente - AFP

Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidenteAFP

Publicado 21/09/2026 10:56





“Em uma medida hostil sem precedentes por parte do governo americano, (Donald) Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidente, incluindo membros de sua equipe de comunicação”, afirmou a agência estatal IRNA.



A agência Mehr divulgou a mesma informação, citando uma fonte da presidência iraniana. O governo dos Estados Unidos negou os pedidos de vistos para parte da comitiva do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que deve viajar na terça-feira (22) para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da ONU, informou a imprensa de Teerã.“Em uma medida hostil sem precedentes por parte do governo americano, (Donald) Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidente, incluindo membros de sua equipe de comunicação”, afirmou a agência estatal IRNA.A agência Mehr divulgou a mesma informação, citando uma fonte da presidência iraniana.

Irã afirma ter atacado um petroleiro no Estreito de Ormuz

Na última sexta-feira (18), a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que atacou um petroleiro de bandeira togolesa no Estreito de Ormuz, segundo um comunicado divulgado pela agência estatal Irna.

A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma "passagem ilegal" por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.

Encontro de Xi Jinping com Trump

“Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro”, afirma um comunicado.



Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, fortalecer o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".



Os dois países têm várias divergências nas áreas de comércio e tarifas, inteligência artificial, como guerras no Irã e na Ucrânia e no status de Taiwan.



Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.