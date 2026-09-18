Petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de OrmuzArquivo / Department of War / Rede X
“O petroleiro ‘Trend’, que navega sob bandeira togolesa, foi alvo de um ataque e interceptado após a ocorrência de um incêndio a bordo”, informou o exército ideológico iraniano.
A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma “passagem ilegal” por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.
A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz.
O diretor de segurança de um navio "afirmou que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado, o que provocou um incêndio a bordo que depois foi apagado", relatou a agência.
A UKMTO não revelou detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã.
Na noite de quinta-feira, a UKMTO também relatou um "incidente de segurança no Estreito de Ormuz, a 16 milhas náuticas (29,5 km) ao nordeste de Khasab, Omã".
Trump
As hostilidades já ultrapassam a marca de seis meses em um conflito iniciado com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, em fevereiro.
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