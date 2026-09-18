Petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz - Arquivo / Department of War / Rede X

Petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de OrmuzArquivo / Department of War / Rede X

Publicado 18/09/2026 09:20





“O petroleiro ‘Trend’, que navega sob bandeira togolesa, foi alvo de um ataque e interceptado após a ocorrência de um incêndio a bordo”, informou o exército ideológico iraniano.



A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma “passagem ilegal” por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.



A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz.



O diretor de segurança de um navio "afirmou que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado, o que provocou um incêndio a bordo que depois foi apagado", relatou a agência.



A UKMTO não revelou detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã.



Na noite de quinta-feira, a UKMTO também relatou um "incidente de segurança no Estreito de Ormuz, a 16 milhas náuticas (29,5 km) ao nordeste de Khasab, Omã". A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (18) que atacou um petroleiro de bandeira togolesa no Estreito de Ormuz , segundo um comunicado divulgado pela agência estatal Irna.“O petroleiro ‘Trend’, que navega sob bandeira togolesa, foi alvo de um ataque e interceptado após a ocorrência de um incêndio a bordo”, informou o exército ideológico iraniano.A Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma “passagem ilegal” por essa rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos, que Teerã mantém bloqueada desde o início da guerra com os Estados Unidos, em fevereiro.A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um petroleiro foi atingido nesta sexta-feira por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz.O diretor de segurança de um navio "afirmou que um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado, o que provocou um incêndio a bordo que depois foi apagado", relatou a agência.A UKMTO não revelou detalhes sobre a embarcação envolvida, e não se sabe se se trata do mesmo navio mencionado pela Guarda Revolucionária do Irã.Na noite de quinta-feira, a UKMTO também relatou um "incidente de segurança no Estreito de Ormuz, a 16 milhas náuticas (29,5 km) ao nordeste de Khasab, Omã".

Trump

Na metade de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem nas redes sociais , que mostrava o Estreito de Ormuz, via marítima para o escoamento de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico, como "território americano".

A montagem foi divulgada na plataforma Truth Social. A imagem mostrava um círculo marcando Ormuz com a legenda "Novo território dos Estados Unidos".

Em entrevista à Fox News na ocasião, Trump chegou ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e disse que Teerã deveria "estender bandeira branca" e se render.

A ameaça contra Omã - país aliado que há anos facilita negociações entre os Estados Unidos e o Irã e afirma que se mantém como um mediador neutro - surgiu num momento em que Trump se viu com pouca margem de manobra para alcançar os objetivos traçados no início da guerra.



As hostilidades já ultrapassam a marca de seis meses em um conflito iniciado com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, em fevereiro.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo