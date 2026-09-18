Equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros na Escola Nacional de Ensino Médio de Banga - AFP

Equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros na Escola Nacional de Ensino Médio de BangaAFP

Publicado 18/09/2026 08:33

Um estudante matou pelo menos dois adolescentes nesta sexta-feira (18) em uma escola no sul das Filipinas , antes de cometer suicídio, informaram autoridades locais à AFP. O caso aconteceu na província de Cotabato do Sul e é o terceiro episódio do tipo registrado no país desde junho.

As equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros na Escola Nacional de Ensino Médio de Banga, na província de Cotabato do Sul, na ilha de Mindanao, por volta das 13h30 (2h30 de Brasília).

“Morreram um jovem e uma moça, ambos estudantes do nono ano”, declarou por telefone à AFP a funcionária da agência de gestão de desastres Rizalie Dedel. Segundo ela, o agressor também morreu após cometer suicídio.

O governador da província de Cotabato do Sul, Reynaldo Tamayo, disse à AFP que o autor dos disparos era colega de turma das vítimas e também estudava no nono ano da instituição.

“Era aluno da escola, do nono ano”, afirmou Tamayo. Ele acrescentou que pelo menos três pessoas ficaram feridas durante o ataque e precisaram ser atendidas em um hospital local.

Tamayo informou ainda que o agressor utilizou uma pistola de nove milímetros e agiu sozinho. A polícia, no entanto, ainda não confirmou a idade do estudante.

O prefeito de Banga, Albert Palencia, declarou em uma entrevista de rádio que o suspeito era filho de funcionários do Departamento de Educação. Segundo o prefeito, o estudante pegou uma arma que estava guardada em um cofre na casa da família.

Ainda de acordo com Palencia, o adolescente chegou a alertar dois amigos sobre o plano de realizar o ataque “após o almoço”.

O episódio desta sexta-feira ocorreu exatamente um mês depois de outro caso registrado em uma escola de Mindanao. Na ocasião, um estudante transmitiu ao vivo o assassinato de um colega antes de também cometer suicídio.

Diante de episódios recentes, as autoridades organizaram, no início deste mês, exercícios de resposta a tiros ativos em escolas de todo o país. A iniciativa teve como objetivo reforçar os procedimentos de segurança e preparar as comunidades escolares para situações desse tipo.

O prefeito afirmou que os pais dos estudantes de Banga participaram dos exercícios realizados anteriormente.