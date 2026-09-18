Equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros na Escola Nacional de Ensino Médio de BangaAFP
Tiroteio em escola nas Filipinas deixa dois mortos
Vítimas cursavam o nono ano; autor utilizou uma pistola de nove milímetros e tirou a própria vida após o ataque
Trump proíbe emissoras de televisão de acessarem a Casa Branca
Presidente dos EUA impediu a entrada dos veículos CNN, MSNOW e o site informativo Político, e os acusou de difundir 'notícias falsas'
Rede elétrica de Cuba sofre colapso pela sétima vez em 2026
Situação se agravou desde janeiro de 2026, com as restrições à compra de combustível por parte dos Estados Unidos
Califórnia cria 'interruptor de emergência' para frear avanço da IA
Governador Gavin Newsomm afirmou ter tomado esta medida diante da 'omissão' do presidente dos Estados Unidos Donald Trump
Irã afirma ter atacado um petroleiro no Estreito de Ormuz
Guarda afirmou que a embarcação tentava realizar uma 'passagem ilegal' por rota estratégica para o transporte mundial de hidrocarbonetos
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Polícia do Equador prende 14 suspeitos durante novo toque de recolher
Medida governamental foi decretada nas áreas mais afetadas por conflitos no país como parte de uma ofensiva contra organizações criminosas
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