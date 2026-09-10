Incêndio atingiu balsa nas proximidades de área turística nas Filipinas - Divulgação / Guarda Costeira das Filipinas

Incêndio atingiu balsa nas proximidades de área turística nas FilipinasDivulgação / Guarda Costeira das Filipinas

Publicado 10/09/2026 11:44 | Atualizado 10/09/2026 11:45

Incendio en ferry deja cinco muertos y 86 desaparecidos



Un incendio a bordo del ferry M/V June Aster provocó una tragedia frente a Palawan, Filipinas, dejando al menos cinco personas muertas y 86 desaparecidas.



El siniestro se registró a unos 2,2 kilómetros de la costa,… pic.twitter.com/eg8oi5xRUu — Maibort Petit (@maibortpetit) September 10, 2026

"Com base nos dados que temos dos resgatados (42) e dos mortos (cinco), ainda há 87 pessoas desaparecidas", declarou em um primeiro momento a capitã da Guarda Costeira Noemi Cayabyab a uma rádio local. A balsa transportava, segundo ela, 134 passageiros e tripulantes.Algumas horas depois, a Guarda Costeira informou que uma pessoa foi resgatada, mas que sua identidade ainda não havia sido confirmada.O incêndio começou na noite desta quarta-feira (9), na balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a Guarda Costeira. Dados do serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic mostram que a embarcação havia partido de Manila, capital das Filipinas.