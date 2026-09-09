Iphone Duo começa a ser vendido no Brasil no dia 16/10 a partir de R$ 21.999 - Divulgação/Apple

Iphone Duo começa a ser vendido no Brasil no dia 16/10 a partir de R$ 21.999Divulgação/Apple

Publicado 09/09/2026 18:40

Apple apresentou nesta quarta-feira (9) seu primeiro iPhone dobrável, que representa um batismo de fogo para o novo CEO da empresa em um cenário de escassez de chips, que provocou um aumento dos preços de todos os dispositivos.

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O aguardado iPhone Duo chega Iphone Duo começa a ser vendido no Brasil no dia 16 de outubro a partir de R$ 21.999, sete anos após a Samsung lançar a categoria dobrável.



"Outros criaram dobráveis que parecem apenas dois telefones colados de forma incômoda", diz o CEO John Ternus em um vídeo exibido na sede da empresa, em Cupertino. A Apple queria um dispositivo de tela grande "que fosse tão natural e intuitivo quanto o iPad", acrescentou, em seu primeiro grande evento desde que assumiu o cargo, no último dia 1º.



Do tamanho e formato aproximados de um passaporte quando fechado, o iPhone Duo é fabricado em titânio e conta com uma tela interna de 19 cm e uma externa de 14 cm. A empresa deu destaque para suas câmeras, incluindo uma lente frontal externa, duas lentes traseiras e uma lente interna, que podem ser usadas simultaneamente quando o dispositivo está totalmente aberto.



Disponível em duas cores, o novo aparelho será lançado em 70 países a partir de 23 de outubro, a um preço inicial de US$ 1.999 (R$ 10.203), mais alto que o do Galaxy Z Fold8 da Samsung.



Mudança de dinâmica

O aguardado iPhone Duo chega Iphone Duo começa a ser vendido no Brasil no dia 16 de outubro a partir de R$ 21.999, sete anos após a Samsung lançar a categoria dobrável."Outros criaram dobráveis que parecem apenas dois telefones colados de forma incômoda", diz o CEO John Ternus em um vídeo exibido na sede da empresa, em Cupertino. A Apple queria um dispositivo de tela grande "que fosse tão natural e intuitivo quanto o iPad", acrescentou, em seu primeiro grande evento desde que assumiu o cargo, no último dia 1º.Do tamanho e formato aproximados de um passaporte quando fechado, o iPhone Duo é fabricado em titânio e conta com uma tela interna de 19 cm e uma externa de 14 cm. A empresa deu destaque para suas câmeras, incluindo uma lente frontal externa, duas lentes traseiras e uma lente interna, que podem ser usadas simultaneamente quando o dispositivo está totalmente aberto.Disponível em duas cores, o novo aparelho será lançado em 70 países a partir de 23 de outubro, a um preço inicial de US$ 1.999 (R$ 10.203), mais alto que o do Galaxy Z Fold8 da Samsung.

O lançamento representa um teste para Ternus, 51, após a saída de Tim Cook, e também para a própria Apple, que não impõe um produto estrela desde os AirPods, há 10 anos.



Ternus se somou à equipe de design da Apple em 2001 e ascendeu na empresa até assumir a liderança das equipes de engenharia responsáveis por toda a linha de produtos da Apple, incluindo os iPhones, que geram a maior parte da receita da companhia.



Os smartphones dobráveis representam uma fração mínima do mercado, com menos de 2% da produção global. Em 2019, a Samsung lançou o primeiro de uso em larga escala da indústria, o Galaxy Fold. No ano passado, a empresa sul-coreana apresentou o Galaxy Z Fold, a um preço inicial de 2.000 dólares.



Segundo a empresa de pesquisa IDC, a Apple poderia captar quase 30% da demanda por esse tipo de dispositivo até o fim deste ano e 40% em 2027.



"É muito provável que o iPhone dobrável da Apple modifique a dinâmica competitiva tanto na China como nos mercados globais", declarou à AFP Kiranjeet Kaur, diretora associada de pesquisa da IDC. "Os telefones dobráveis não estão imunes à escassez de chips, mas o impacto relativo é menor se considerarmos que eles já estão na faixa de preço mais alta."