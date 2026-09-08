Na última semana, a tempestade atingiu brevemente a força de categoria 5 - Michelle Bir / AFP

Na última semana, a tempestade atingiu brevemente a força de categoria 5Michelle Bir / AFP

Publicado 08/09/2026 14:43



O furacão Lowell atingiu o Havaí, arquipélogo nos Estados Unidos (EUA) , com ventos, chuvas intensas e inundações poderosas, deixando 91% de uma ilha ocidental sem eletricidade enquanto avançava mais pelo Pacífico nesta terça-feira (8). Durante a noite, o centro da tempestade de categoria 2 passou a apenas 65 e 95 quilômetros, respectivamente, das duas ilhas mais ocidentais do arquipélago: Niihau, escassamente povoada, e Kauai, onde vivem cerca de 70 mil pessoas.

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A companhia energética de Kauai informou que 91% dos clientes estavam sem serviço elétrico e que "as avaliações de danos começarão assim que possível nesta manhã, dependendo das condições meteorológicas. Neste momento não há uma hora estimada de restabelecimento para nenhuma das interrupções" de energia.



Mais ao leste, na ilha de Oahu, onde fica a capital, Honolulu, havia mais de 20 mil clientes sem eletricidade, segundo a Hawaiian Electric.



O condado de Kauai pediu aos "moradores e visitantes que se mantenham afastados das estradas e evitem viagens desnecessárias".



"À medida que amanhece e se torna mais evidente a magnitude dos danos causados pelo furacão Lowell, queremos garantir que não surjam desnecessariamente novas situações de emergência", declarou Elton Ushio, administrador da Agência de Gerenciamento de Emergências (Fema) de Kauai.



Anteriormente, os moradores de Kauai e Niihau haviam sido alertados para ficarem atentos a possíveis tornados, embora não estivesse claro de imediato se chegaram a se formar.



Lowell registrou ventos sustentados de cerca de 177 km/h durante sua aproximação mais próxima, com previsão entre 100 e 200 mm de chuva em Kauai, potencial para graves inundações repentinas e deslizamentos de terra.



Esperava-se que uma maré de tempestade entre 60 centímetros e 1,2 metro fizesse com que áreas normalmente secas próximas à costa ficassem inundadas pelo aumento do nível da água em direção ao interior.



A tempestade atingiu brevemente a força de categoria 5, na semana passada.