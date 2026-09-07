Produção de vinho registrou queda de 6% em relação a 2025 - Arnaud Finistre / AFP

Produção de vinho registrou queda de 6% em relação a 2025Arnaud Finistre / AFP

Publicado 07/09/2026 15:09

produção de vinho na França em 2026 está abaixo de 34 milhões de hectolitros - cerca de 4,5 bilhões de garrafas -, 6% menos que em 2025, anunciou o Ministério da Agricultura nesta segunda-feira (7), o menor nível desde 1957. O país é o segundo maior produtor de vinho do mundo, atrás da Itália.

A queda de 17% em relação à média de 2021-2025 é explicada tanto pela redução das superfícies de cultivo quanto pelos rendimentos, afetados pela seca e pelas ondas de calor do verão, aponta o serviço de estatísticas do Ministério da Agricultura (Agreste).

Até o dia 1º, a produção é calculada em 33,9 milhões de hectolitros, contra 35,9 milhões do ano passado. Esta é uma das menores safras dos últimos 30 anos, segundo o Ministério.

De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), que reúne as estatísticas mundiais de produção e consumo de vinho, a França já havia registrado em 2025 sua menor produção desde 1957.