Ataques israelenses deixaram 11 mortos em uma localidade no sul do Líbano - Mahmoud Zayyat / AFP

Ataques israelenses deixaram 11 mortos em uma localidade no sul do LíbanoMahmoud Zayyat / AFP

Publicado 07/09/2026 07:23

Nove pessoas morreram em um bombardeio que destruiu um prédio residencial de três andares em Kfar Remmane, e dois socorristas, cujo veículo foi alvo de um ataque, morreram na mesma localidade, segundo a Agência Nacional de Informação (NNA).Um fotógrafo da AFP registrou o prédio completamente destruído, com livros didáticos e pedaços de móveis entre os escombros. Os socorristas procuravam possíveis vítimas entre as ruínas.Os habitantes da localidade haviam retornado para suas casas graças à trégua de junho, depois de terem sido deslocados pela guerra entre Israel e o Hezbollah."Desde que voltamos, vivemos com angústia", contou à AFP Fouad Chakaron. O morador afirma que no prédio atacado viviam "pessoas que não tinham nenhum vínculo com ninguém", em referência ao movimento xiita.Após o ataque, os moradores do bairro fugiram novamente, constatou a AFP.A ofensiva não foi precedida por uma advertência, ao contrário do que aconteceu na localidade vizinha de Deir Zahrani.Durante a noite, o Exército israelense havia ordenado aos moradores de Deir Zahrani que abandonassem a região antes de um ataque direcionado, segundo eles, contra uma instalação do Hezbollah.Após o "lançamento de um drone explosivo" do Hezbollah contra as forças israelenses, o Exército advertiu em árabe no Telegram que atacaria um local do Hezbollah. "Vinte e dois minutos depois", a aviação israelense "destruiu" o prédio, segundo a NNA.Israel intensificou os ataques nos últimos dias. Na sexta-feira, quatro pessoas morreram e, no domingo, outras sete.Nesta segunda-feira, Israel acusou o Hezbollah de violar repetidamente o acordo de cessar-fogo."Ataques repetidos com drones. Depósitos de armas. Infraestruturas terroristas. Centros de comando instalados em áreas civis. O Hezbollah continua tentando reconstruir suas capacidades militares no sul do Líbano. As violações não serão toleradas", escreveu o Ministério das Relações Exteriores de Israel na rede social X.O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em março, quando o Hezbollah atacou Israel em apoio ao Irã.Israel respondeu com bombardeios aéreos e uma invasão terrestre do Líbano que, segundo Beirute, já matou mais de 4.300 pessoas.