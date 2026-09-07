Trump ameaçou barrar vendas de aviões fabricados pela canadense Bombardier - AFP

Trump ameaçou barrar vendas de aviões fabricados pela canadense Bombardier AFP

Publicado 07/09/2026 17:08

O presidente americano Donald Trump ameaçou, nesta segunda-feira (7), bloquear as vendas da fabricante canadense de aviões Bombardier nos Estados Unidos. A declaração acontece poucas horas antes da entrada em vigor das tarifas canadenses sobre produtos americanos , em meio a um conflito comercial entre os países vizinhos.

"CHEGA DE VENDAS DE BOMBARDIER NOS ESTADOS UNIDOS!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "O Canadá está impedindo nossos GRANDES bancos e empresas americanas" de fazerem negócios lá, acrescentou.

Em janeiro, Trump ameaçou revogar a certificação de aviões fabricados no Canadá, particularmente jatos da Bombardier, e impor tarifas de "50% sobre todas as aeronaves vendidas aos Estados Unidos", irritado com a "negação" de certificação de aviões americanos pelo país vizinho.

Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, o Canadá tem estado na linha de frente da guerra comercial iniciada pelo presidente republicano, que reiteradamente declara seu desejo de tornar seu vizinho o "51º estado" dos Estados Unidos.