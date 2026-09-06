Ônibus de excursão despencou de altura de cerca de 30 metros - Reprodução / X

Ônibus de excursão despencou de altura de cerca de 30 metrosReprodução / X

Publicado 06/09/2026 09:58

Pelo menos 25 pessoas, a maioria crianças e adolescentes, morreram na noite deste sábado (5) em um acidente de trânsito durante uma excursão estudantil na Ilha do Fogo, no arquipélago de Cabo Verde. A informação foi confirmadas pelas autoridades locais em comunicado divulgado neste domingo (6) pela rádio pública do país.

O ônibus transportava 32 pessoas que retornavam a São Filipe após um passeio nas proximidades do vulcão Pico do Fogo. A excursão fazia parte de uma atividade anual organizada para as crianças pouco antes da volta às aulas.

Outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, informou José Canuto, responsável pela Defesa Civil do município de São Filipe.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após o estouro de um dos pneus do ônibus. O veículo perdeu o controle, saiu da pista e despencou em uma ribanceira de cerca de 30 metros de profundidade, em um vale de difícil acesso.