Reunião de Putin com enviados dos EUA durou mais de três horas e foi realizada a portas fechadasReprodução / TASS
Conversas com enviados de Trump foram 'altamente úteis', diz Rússia
Encontro de Steve Witkoff e Jared Kushner com Vladimir Putin retoma negociações sobre fim do conflito com a Ucrânia
Aprovação de Trump cai a 33%, menor nível já registrado
Pesquisa do Financial Times também aponta queda entre republicanos
Vídeo: avião de carga sai da pista, atinge veículos e pega fogo em Miami
Aeronave levantou uma densa nuvem preta de fumaça forçando o fechamento de todas as pistas do aeroporto
Erupção de vulcão causa fechamento de oito aeroportos na Indonésia
Medida provocou cancelamento de quase 500 voos, a maior parte domésticos; pelo menos 150 mil passageiros foram afetados
Ônibus de excursão cai em penhasco e deixa 25 mortos, em Cabo Verde
Veículo levava crianças e adolescentes para passeio nas proximidades de um vulcão; testemunhas afirmam que acidente ocorreu após pneu estourar
Irã ameaça intensificar resposta a ataques dos Estados Unidos
Washington bombardeou, no sábado, três petroleiros do país persa; Teerã promete retaliação mais 'intensa' e 'dolorosa' a novas agressões
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