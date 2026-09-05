Rússia bombardeou dois aeroportos na região de Kiev, capital da Ucrânia - Reprodução / X

Rússia bombardeou dois aeroportos na região de Kiev, capital da UcrâniaReprodução / X

Publicado 05/09/2026 11:02

Last night, the Russians struck a civilian enterprise in Kamianske, in the Dnipro region, killing four people and injuring five others. My condolences to their families and loved ones. Ordinary residential buildings were damaged in many regions – in Kherson, Boryspil, and the… pic.twitter.com/e9W8OvFA2Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

Horas depois, a presidência russa afirmou que Vladimir Putin ordenou que Kiev não fosse atacada durante três dias, por ocasião da viagem dos enviados americanos, que devem discutir sobre um plano para pôr fim a mais de quatro anos do conflito entre Rússia e Ucrânia.Witkoff e Kushner chegaram em Moscou neste sábado pouco antes das 13h (07h no horário de Brasília), e devem seguir para Kiev neste domingo (6). Eles foram na capital russa recebidos pelo enviado para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, informaram as agências de notícias TASS e RIA Novosti.Desde seu retorno à Casa Branca no início de 2025, o presidente Donald Trump lançou vários ciclos de negociações para tentar encontrar uma saída para o conflito, o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas até agora os esforços não deram frutos, e nas últimas semanas houve uma intensificação dos ataques russos à Ucrânia e das retaliações de Kiev em solo russo."Eles levam uma proposta para acabar com a guerra", disse Trump aos jornalistas. "Nós os enviamos para ver se conseguimos obter algo, e pode ser que haja uma boa possibilidade de conseguirmos", adicionou.O mandatário republicano atribuiu a guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com uma ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, a um "problema de personalidade" entre Zelensky e Putin.A incomum visita que o diretor da CIA, John Ratcliffe, fez a Moscou na semana passada havia suscitado numerosas especulações. Segundo o Kremlin, ele se reuniu com os serviços de inteligência russos. Trump qualificou esta visita como "semi rotineira".Os esforços ficaram estagnados devido à guerra de Washington com o Irã, enquanto Moscou e Kiev intensificaram os ataques de longo alcance, o que elevou o número de civis mortos a níveis inéditos desde o início dos combates, há mais de quatro anos.Witkoff, o amigo empresário do presidente americano, e seu genro Kushner, que participaram de negociações de cessar-fogo em Gaza e no Irã, viajaram repetidamente a Moscou em ocasiões anteriores.