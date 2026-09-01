Ataques russos atingiram Kiev e Boryspil, a 30 quilômetros da capitalReprodução / X
TERRIFYING MOMENT — A Russian Shahed drone can be seen gliding silently toward a residential building in Kyiv before slamming directly into the apartment block.— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) September 1, 2026
Three people were injured in Kyiv’s Podilskyi district, according to Radio Free Europe/Radio Liberty.
Rescue crews… pic.twitter.com/cTucgmy44I
Os bombardeios russos aconteceram no período em que as crianças ucranianas se preparavam para retornar às aulas após as férias de verão (hemisfério norte) e em um momento de reforço das medidas de segurança, depois de semanas de ofensivas intensas das tropas russas contra a capital.
"No total, 12 pessoas morreram, incluindo um cidadão indiano, e dezenas ficaram feridas no ataque", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Ele disse que muitos drones e mísseis balísticos foram utilizados no ataque. Zelensky voltou a pedir aos aliados que forneçam mais recursos de defesa aérea, para permitir a proteção do país dos ataques russos executados diariamente.
A Ucrânia sofre com a escassez de mísseis interceptadores, em particular dos americanos Patriot, desde o início da guerra no Oriente Médio, para se defender contra os projéteis russos.
Oito pessoas morreram na capital, sete delas em um depósito ferroviário e em outras estruturas próximas que foram atingidas, informou o diretor do sistema de ferrovias da Ucrânia, Oleksandr Pertsovskii.
As outras quatro morreram em Boryspil, a 30 quilômetros da capital, após um edifício residencial de cinco andares ser atingido, segundo Zelensky. Treze pessoas ficaram feridas na localidade.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um "ataque em larga escala com armas de alta precisão de longo alcance", assim como drones de combate. Segundo a pasta, as forças russas bombardearam "empresas do complexo militar-industrial, assim como infraestruturas energéticas relacionadas ao fornecimento de combustível às Forças Armadas da Ucrânia". Também informou que atacou instalações na região sul de Odessa e nos portos de Odessa e Chornomorsk.
A Força Aérea ucraniana, que não divulga o número exato de mísseis russos lançados, afirmou ter neutralizado cinco mísseis balísticos, cinco de cruzeiro e dois mísseis-drones híbridos do tipo Banderol. Também apontou que a Rússia lançou 218 drones de diferentes tipos e que 187 foram interceptados.
Porto russo incendiado
Nesta terça-feira, na Rússia, também foi registrado um incêndio no importante porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, que foi alvo de um ataque com drones, anunciou o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko.
"Houve danos na área do porto de Ust-Luga em consequência do ataque com drones e um incêndio está em curso", escreveu Drozdenko na plataforma de mensagens Telegram. Ele afirmou que 52 drones ucranianos foram abatidos na região, sem o registro de vítimas.
O porto, uma infraestrutura crucial para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão, foi alvo de vários ataques de drones ucranianos nos últimos meses.
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