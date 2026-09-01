Ataques russos atingiram Kiev e Boryspil, a 30 quilômetros da capital - Reprodução / X

Ataques russos atingiram Kiev e Boryspil, a 30 quilômetros da capitalReprodução / X

Publicado 01/09/2026 07:59

Pelo menos 12 pessoas morreram nesta terça-feira (1) em um ataque em larga escala com mísseis e drones russos contra Kiev e suas imediações. Na Rússia, um importante porto sofreu um incêndio após um ataque ucraniano.

TERRIFYING MOMENT — A Russian Shahed drone can be seen gliding silently toward a residential building in Kyiv before slamming directly into the apartment block.



Three people were injured in Kyiv’s Podilskyi district, according to Radio Free Europe/Radio Liberty.



Rescue crews… pic.twitter.com/cTucgmy44I — Intelligence FRONT (@intelligencefnt) September 1, 2026

Os bombardeios russos aconteceram no período em que as crianças ucranianas se preparavam para retornar às aulas após as férias de verão (hemisfério norte) e em um momento de reforço das medidas de segurança, depois de semanas de ofensivas intensas das tropas russas contra a capital.



"No total, 12 pessoas morreram, incluindo um cidadão indiano, e dezenas ficaram feridas no ataque", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Ele disse que muitos drones e mísseis balísticos foram utilizados no ataque. Zelensky



A Ucrânia sofre com a escassez de mísseis interceptadores, em particular dos americanos Patriot, desde o início da guerra no Oriente Médio, para se defender contra os projéteis russos.



Oito pessoas morreram na capital, sete delas em um depósito ferroviário e em outras estruturas próximas que foram atingidas, informou o diretor do sistema de ferrovias da Ucrânia, Oleksandr Pertsovskii.



As outras quatro morreram em Boryspil, a 30 quilômetros da capital, após um edifício residencial de cinco andares ser atingido, segundo Zelensky. Treze pessoas ficaram feridas na localidade.



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um "ataque em larga escala com armas de alta precisão de longo alcance", assim como drones de combate. Segundo a pasta, as forças russas bombardearam "empresas do complexo militar-industrial, assim como infraestruturas energéticas relacionadas ao fornecimento de combustível às Forças Armadas da Ucrânia". Também informou que atacou instalações na região sul de Odessa e nos portos de Odessa e Chornomorsk.



A Força Aérea ucraniana, que não divulga o número exato de mísseis russos lançados, afirmou ter neutralizado cinco mísseis balísticos, cinco de cruzeiro e dois mísseis-drones híbridos do tipo Banderol. Também apontou que a Rússia lançou 218 drones de diferentes tipos e que 187 foram interceptados.



Porto russo incendiado Os bombardeios russos aconteceram no período em que as crianças ucranianas se preparavam para retornar às aulas após as férias de verão (hemisfério norte) e em um momento de reforço das medidas de segurança, depois de semanas de ofensivas intensas das tropas russas contra a capital."No total, 12 pessoas morreram, incluindo um cidadão indiano, e dezenas ficaram feridas no ataque", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Ele disse que muitos drones e mísseis balísticos foram utilizados no ataque. Zelensky voltou a pedir aos aliados que forneçam mais recursos de defesa aérea , para permitir a proteção do país dos ataques russos executados diariamente.A Ucrânia sofre com a escassez de mísseis interceptadores, em particular dos americanos Patriot, desde o início da guerra no Oriente Médio, para se defender contra os projéteis russos.Oito pessoas morreram na capital, sete delas em um depósito ferroviário e em outras estruturas próximas que foram atingidas, informou o diretor do sistema de ferrovias da Ucrânia, Oleksandr Pertsovskii.As outras quatro morreram em Boryspil, a 30 quilômetros da capital, após um edifício residencial de cinco andares ser atingido, segundo Zelensky. Treze pessoas ficaram feridas na localidade.O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um "ataque em larga escala com armas de alta precisão de longo alcance", assim como drones de combate. Segundo a pasta, as forças russas bombardearam "empresas do complexo militar-industrial, assim como infraestruturas energéticas relacionadas ao fornecimento de combustível às Forças Armadas da Ucrânia". Também informou que atacou instalações na região sul de Odessa e nos portos de Odessa e Chornomorsk.A Força Aérea ucraniana, que não divulga o número exato de mísseis russos lançados, afirmou ter neutralizado cinco mísseis balísticos, cinco de cruzeiro e dois mísseis-drones híbridos do tipo Banderol. Também apontou que a Rússia lançou 218 drones de diferentes tipos e que 187 foram interceptados.

Os últimos ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia enfrenta uma campanha aérea russa cada vez mais intensa, o que provoca alertas repetidos, interrompe atividades comerciais e motivou a adoção de protocolos de segurança mais rígidos para o novo ano letivo.



Nesta terça-feira, na Rússia, também foi registrado um incêndio no importante porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, que foi alvo de um ataque com drones, anunciou o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko.



"Houve danos na área do porto de Ust-Luga em consequência do ataque com drones e um incêndio está em curso", escreveu Drozdenko na plataforma de mensagens Telegram. Ele afirmou que 52 drones ucranianos foram abatidos na região, sem o registro de vítimas.



O porto, uma infraestrutura crucial para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão, foi alvo de vários ataques de drones ucranianos nos últimos meses.