Desde o início do surto, foram registrados 6.041 casos confirmados - Reprodução/Twitter WHO African Region

Desde o início do surto, foram registrados 6.041 casos confirmadosReprodução/Twitter WHO African Region

Publicado 31/08/2026 12:54

O surto começou na província de Ituri, no nordeste, e é provocado pelo vírus Bundibugyo, para o qual não existe vacina nem tratamento específico aprovados.A epidemia se espalhou rapidamente por seis províncias do norte e do leste do país, onde a presença do Estado é frágil e grupos armados estão em atividade.Desde o início do surto, foram registrados 6.041 casos confirmados, com 2.911 mortes e 1.366 pessoas recuperadas, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira pelas autoridades de saúde.Em sua fase inicial, o vírus Bundibugyo provoca sintomas aparentemente leves, o que pode atrasar sua detecção, segundo as autoridades sanitárias.Vários tratamentos e vacinas contra essa cepa ainda pouco conhecida estão em fase de testes. Até agora, a cepa Zaire havia sido responsável pela maioria dos surtos na RDC.Enquanto uma vacina específica não é desenvolvida, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a realização de um ensaio clínico de fase 3 com a Ervebo, vacina aprovada contra a cepa Zaire.