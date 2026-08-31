Buscas por sobreviventes seguem em condições perigosas - Arun Sankar / AFP

Buscas por sobreviventes seguem em condições perigosasArun Sankar / AFP

Publicado 31/08/2026 09:16





Em condições perigosas e sob a ameaça de uma nova inundação, os socorristas intensificam os esforços para tentar resgatar possíveis sobreviventes do mar de lama que sepultou a região remota do Himalaia.



A polícia nepalesa compartilhou a história do resgate milagroso, na última sexta-feira (28), de uma menina de 6 anos. "Nós a encontramos sob os escombros (...) só a cabeça aparecia", declarou à reportagem um dos coordenadores das operações, Bahadur Karki. "Hoje ela está fora de perigo e se recupera em um hospital, ao lado da família", acrescentou.



Apesar dos esforços, as autoridades nepalesas não conseguiram estabelecer contato com mais de cem operários que acreditam que permanecem presos em um túnel de uma obra na região afetada.



Os socorristas continuam drenando a água e retirando os escombros do túnel, utilizando explosivos e máquinas de escavação, informou o Exército nepalês. Outras operações prosseguem em túneis do mesmo vale, em áreas de usinas hidrelétricas ou de construção de barragens.



Como um tsunami balanço da avalanche que devastou o Nepal e o Tibete aumentou ainda mais nesta segunda-feira (31), com mais de 900 mortos e 4.700 desaparecidos. "Nosso país enfrenta um desastre natural de uma magnitude inimaginável e desoladora", declarou o primeiro-ministro nepalês Balendra Shah, "mas avançamos com determinação para proteger a vida dos cidadãos".Em condições perigosas e sob a ameaça de uma nova inundação, os socorristas intensificam os esforços para tentar resgatar possíveis sobreviventes do mar de lama que sepultou a região remota do Himalaia.A polícia nepalesa compartilhou a história do resgate milagroso, na última sexta-feira (28), de uma menina de 6 anos. "Nós a encontramos sob os escombros (...) só a cabeça aparecia", declarou à reportagem um dos coordenadores das operações, Bahadur Karki. "Hoje ela está fora de perigo e se recupera em um hospital, ao lado da família", acrescentou.Apesar dos esforços, as autoridades nepalesas não conseguiram estabelecer contato com mais de cem operários que acreditam que permanecem presos em um túnel de uma obra na região afetada.Os socorristas continuam drenando a água e retirando os escombros do túnel, utilizando explosivos e máquinas de escavação, informou o Exército nepalês. Outras operações prosseguem em túneis do mesmo vale, em áreas de usinas hidrelétricas ou de construção de barragens.

Dezenas de militares, policiais e guias nepaleses trabalham dia e noite nos locais de difícil acesso, auxiliados por especialistas que viajaram da Índia, China e Coreia do Sul. Hospitalizado na capital nepalesa, Katmandu, um funcionário da usina hidrelétrica Upper Trishuli, Shibu Giri, 44 anos, descreveu à reportagem como escapou milagrosamente da onda que destruiu tudo.



"Foi como um tsunami, com um barulho enorme e uma enorme nuvem de poeira", relatou. "Fugindo, nós seguimos para as partes elevadas (...) Não dava para ver nada, achei que não sairia vivo".



No lado chinês, as equipes de resgate trabalham com as mesmas dificuldades no coração da zona atingida no Tibete, em particular o posto fronteiriço de Gyirong, cujo edifício foi arrastado pelas águas.



Especialistas e cientistas atribuem a avalanche devastadora de quarta-feira ao colapso parcial de uma enorme geleira, que transformou um rio tranquilo em uma torrente furiosa.



Segundo os balanços oficiais mais recentes, ainda provisórios, foram localizados 919 corpos: 903 do lado nepalês e 16 na vertente tibetana.



O trabalho incessante das equipes, com helicópteros e patrulhas de resgate, permitiu retirar milhares de vítimas da região, mas as autoridades dos dois países continuam sem notícias de quase 5.000 pessoas: 4.247 no Nepal e 546 na China, incluindo centenas de estrangeiros (turistas, peregrinos ou operários).



As autoridades chinesas anunciaram nesta segunda-feira sanções contra dez pessoas acusadas de divulgar informações falsas na internet sobre a avalanche, mas não especificaram o tipo de punição (multas, dias de detenção ou outras medidas disciplinares).



"Desastre em curso"

Seis dias após a catástrofe, as famílias dos desaparecidos continuam lotando hospitais e necrotérios em todo o Nepal em busca de informações sobre os parentes. O caso mais emblemático é o de Bharatpur, no sul do país, onde a força das águas arrastou quase 250 corpos por mais de cem quilômetros a partir do início do desastre.



Em um necrotério da cidade, os parentes tentam identificar as vítimas em imagens de vídeo, um trabalho longo, difícil e contra o tempo. Com a unidade lotada de cadáveres, as autoridades começaram a enterrar neste domingo algumas vítimas, sem esperar pela identificação, por motivos sanitários.



Os sepultamentos acontecem após a coleta de uma amostra de DNA, explicaram as autoridades, e têm caráter provisório para as vítimas de confissão hindu. As famílias poderão, posteriormente e após uma identificação formal, exumá-los e cremá-los, como estabelece a tradição.



"Muitos corpos foram recuperados e começaram a se decompor", justificou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, Amrit Bahadur Rai.



O custo da tragédia alcança "bilhões de dólares", advertiu o governo do Nepal. "É um desastre em curso", resumiu à reportagem Abiodun Banire, do escritório nepalês do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



A tragédia foi causada pelo colapso parcial de uma geleira, que enviou uma parede de água e destroços rio abaixo, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



O primeiro-ministro nepalês Balendra Shah ressaltou a desigualdade da tragédia, porque o Nepal sofre os impactos extremos das mudanças climáticas quando tem uma das menores emissões de carbono per capita do mundo. Isso se deve à sua localização no Himalaia, a maior cordilheira do mundo, onde as geleiras estão derretendo em grande velocidade devido ao aquecimento do planeta.

