Foto de Nicolás Maduro foi tirada dois meses antes da divulgação - Reprodução/Redes sociais

Foto de Nicolás Maduro foi tirada dois meses antes da divulgaçãoReprodução/Redes sociais

Publicado 30/08/2026 11:49

O perfil oficial de Nicolás Maduro no Telegram publicou neste domingo (30) duas fotos do ex-presidente da Venezuela na prisão. As imagens foram feitas em 25 de junho e acompanhadas da mensagem “Um pequeno presente de amor e esperança”.

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Na publicação, Maduro dedica as fotos aos “netos e netas”, às crianças e aos apoiadores. Ele e a esposa, a política venezuelana Cilia Flores, dizem que seguem esperançosos. “Cilia e eu os abraçamos para sempre, com a alma voltada para vocês e com a fé inabalável em Deus”, diz o texto. Na publicação, Maduro dedica as fotos aos “netos e netas”, às crianças e aos apoiadores. Ele e a esposa, a política venezuelana Cilia Flores, dizem que seguem esperançosos. “Cilia e eu os abraçamos para sempre, com a alma voltada para vocês e com a fé inabalável em Deus”, diz o texto.

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Maduro também falou sobre seu estado e agradeceu o apoio recebido. “Quero que saibam que estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês, esse amor que nos chega transformado em oração, em ação permanente, em solidariedade e em apoio verdadeiro”, afirmou.



No fim da mensagem, o ex-presidente citou o trecho bíblico: “Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou” (Rm 8,37). O ex-presidente fez referência ao futuro da Venezuela. “Continuaremos fortes, serenos e confiantes: Deus está conosco”, escreveu. Maduro também falou sobre seu estado e agradeceu o apoio recebido. “Quero que saibam que estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês, esse amor que nos chega transformado em oração, em ação permanente, em solidariedade e em apoio verdadeiro”, afirmou.No fim da mensagem, o ex-presidente citou o trecho bíblico: “Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou” (Rm 8,37). O ex-presidente fez referência ao futuro da Venezuela. “Continuaremos fortes, serenos e confiantes: Deus está conosco”, escreveu.

O líder venezuelano e sua mulher foram capturados e retirados do país por forças americanas no dia 3 de janeiro. Eles são acusados de narcotráfico e terrorismo e estão detidos no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn, em Nova York, uma prisão federal americana.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna.