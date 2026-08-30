Foto de Nicolás Maduro foi tirada dois meses antes da divulgaçãoReprodução/Redes sociais
Na publicação, Maduro dedica as fotos aos “netos e netas”, às crianças e aos apoiadores. Ele e a esposa, a política venezuelana Cilia Flores, dizem que seguem esperançosos. “Cilia e eu os abraçamos para sempre, com a alma voltada para vocês e com a fé inabalável em Deus”, diz o texto.
Maduro também falou sobre seu estado e agradeceu o apoio recebido. “Quero que saibam que estamos firmes, com o coração cheio do amor de vocês, esse amor que nos chega transformado em oração, em ação permanente, em solidariedade e em apoio verdadeiro”, afirmou.
No fim da mensagem, o ex-presidente citou o trecho bíblico: “Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou” (Rm 8,37). O ex-presidente fez referência ao futuro da Venezuela. “Continuaremos fortes, serenos e confiantes: Deus está conosco”, escreveu.
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