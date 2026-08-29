EUA intercepta suposta embarcação de tráfico de drogas com ajuda do EquadorReprodução do X/ U.S. Southern Command
O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) informou na rede social X que suas forças interceptaram uma embarcação que operava como um "posto de reabastecimento flutuante" em águas internacionais do Pacífico oriental.
"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação — previamente identificada e sujeita a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA — operava em apoio à violenta organização narcoterrorista Los Choneros", dizia o comunicado.
O texto acrescentou que a tripulação foi levada a um porto equatoriano e a embarcação foi posteriormente destruída. Um vídeo divulgado pelo comando mostra a embarcação explodindo.
On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP— U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026