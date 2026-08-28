Tragédia é a mais letal no Nepal desde o terremoto que deixou quase 9.000 mortos em 2015 - Prabin Ranabhat / AFP

Tragédia é a mais letal no Nepal desde o terremoto que deixou quase 9.000 mortos em 2015Prabin Ranabhat / AFP

Publicado 28/08/2026 20:59

O número de desaparecidos no Nepal e na China passou de 2.400 nesta sexta-feira (28), dias após uma avalanche arrasar povoados e deixar centenas de mortos. Um total de 586 corpos foram resgatados - 579 no Nepal e 7 na China -, alguns deles arrastados rio abaixo até uma distância tão longa quanto a Índia.