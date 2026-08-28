Rei Oyo Rukidi IV sucedeu o pai aos três anos de idadeReprodução / Redes sociais
Morre, aos 34 anos, 'rei mais jovem do mundo'
Oyo Rukidi IV de Toro, em Uganda, sucedeu oficialmente o pai em 1995; ele foi reconhecido pelo Guinness Book em 2025
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Nepal enfrenta risco de novas inundações depois de avalanche
Buscas chegaram a ser interrompidas, mas alerta foi suspenso; último balanço aponta que tragédia deixou pelo menos 552 mortos
Irã acusa EUA de promover nova onda de 'terrorismo econômico'
Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que sanções anunciadas por Washington violam soberania e direito internacional
Rei Harald V, da Noruega, morre aos 89 anos
Monarca estava hospitalizado desde 17 de agosto; no trono desde 1991, ele foi símbolo de um país mais aberto e tolerante
Tragédia no Nepal deixa quase 400 mortos e mais de 1.400 desaparecidos
Região do Tibete também foi afetada e autoridades locais alertam para possíveis novas inundações
Peter Cullen, voz de Optimus Prime em 'Transformers', morre aos 85 anos
Informação foi confirmada pela família em comunicado publicado nas redes sociais do ator; causa não foi divulgada
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