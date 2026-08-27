Valor histórico das peças é incalculável, mas só o ouro vale R$ 10,2 milhões, segundo prefeito de VillenaDivulgação
Ladrões roubam, em quatro minutos, tesouro de três mil anos na Espanha
Coleção de peças de ouro do Museu de Villena, fabricadas na Idade do Bronze, é considerada uma das mais valiosas da Europa
Tragédia no Nepal deixa quase 400 mortos e mais de 1.400 desaparecidos
Região do Tibete também foi afetada e autoridades locais alertam para possíveis novas inundações
Peter Cullen, voz de Optimus Prime em 'Transformers', morre aos 85 anos
Informação foi confirmada pela família em comunicado publicado nas redes sociais do ator; causa não foi divulgada
Ladrões roubam, em quatro minutos, tesouro de três mil anos na Espanha
Coleção de peças de ouro do Museu de Villena, fabricadas na Idade do Bronze, é considerada uma das mais valiosas da Europa
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por 'bolinhas', morre aos 97 anos
Falecimento aconteceu em 14 de agosto, mas foi divulgado nesta quinta; exposição da vanguardista levou público recorde ao CCBB do Rio em 2014
Sobe para 362 número de mortos por avalanche no Nepal e no Tibete
Inundações e deslizamentos engoliram prédios e devastaram vilarejos inteiros; autoridades locais contabilizam mais de 1.300 desaparecidos
Meta vai pagar US$ 17 bilhões nos EUA em ação sobre vício de jovens
Facebook e Instagram terão um limite de tempo máximo diário para crianças e notificações não serão exibidas em horário escolar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.