Autoridades nepalesas informaram que 384 turistas continuam desaparecidos, sendo 291 estrangeiros - Prakash Mathema / AFP

Autoridades nepalesas informaram que 384 turistas continuam desaparecidos, sendo 291 estrangeirosPrakash Mathema / AFP

Publicado 26/08/2026 10:56

Pelo menos 19 pessoas morreram nesta quarta-feira (26) no Nepal após inundações na fronteira com a China. As autoridades nepalesas informaram que 384 turistas, 291 deles estrangeiros, continuam desaparecidos.

pic.twitter.com/iztCBLil78 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2026 Uma avalanche de lama e escombros rompeu da margem de um rio, soterrando edifícios e provocando uma busca frenética por sobreviventes.



A imprensa estatal chinesa informou que um deslizamento de terra em uma área na fronteira com o Nepal, na região vizinha do Tibete, provocou "muitas vítimas". O presidente Xi Jinping ordenou uma operação de resgate "em larga escala".



As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram a cheia de um rio, que arrasta várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa.



Pelo menos 19 corpos foram recuperados após as inundações, informou a polícia, que também citou "vários agentes que estão fora de contato" com as autoridades.



"Vi quando as águas arrastaram oito ou nove caminhões, além de casas e pessoas", contou Suman Chalise, um professor de 34 anos, na localidade nepalesa de Nuwakot. "Foi absolutamente desolador (...) fui testemunha de uma devastação de uma magnitude que nunca tinha visto nada igual".



O Departamento do Turismo do Nepal informou que, segundo um balanço preliminar, elaborado por agências e recebido de empresas de turismo e viagens, foram identificados 384 viajantes, incluindo 291 cidadãos estrangeiros e 93 cidadãos nepaleses, relatados como desaparecidos nas áreas afetadas.



A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de 'trekking' de Langtang, assim como outras áreas usadas por viajantes na peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.



Muitas vítimas Uma avalanche de lama e escombros rompeu da margem de um rio, soterrando edifícios e provocando uma busca frenética por sobreviventes.A imprensa estatal chinesa informou que um deslizamento de terra em uma área na fronteira com o Nepal, na região vizinha do Tibete, provocou "muitas vítimas". O presidente Xi Jinping ordenou uma operação de resgate "em larga escala".As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram a cheia de um rio, que arrasta várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa.Pelo menos 19 corpos foram recuperados após as inundações, informou a polícia, que também citou "vários agentes que estão fora de contato" com as autoridades."Vi quando as águas arrastaram oito ou nove caminhões, além de casas e pessoas", contou Suman Chalise, um professor de 34 anos, na localidade nepalesa de Nuwakot. "Foi absolutamente desolador (...) fui testemunha de uma devastação de uma magnitude que nunca tinha visto nada igual".O Departamento do Turismo do Nepal informou que, segundo um balanço preliminar, elaborado por agências e recebido de empresas de turismo e viagens, foram identificados 384 viajantes, incluindo 291 cidadãos estrangeiros e 93 cidadãos nepaleses, relatados como desaparecidos nas áreas afetadas.A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de 'trekking' de Langtang, assim como outras áreas usadas por viajantes na peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.Muitas vítimas

Um porta-voz da polícia declarou à AFP que as autoridades não sabem a dimensão dos danos, mas garantiu que "alertaram as pessoas que estão perto da margem do rio para que se afastem".

Raju Bhadel, de 56 anos, contou que recebeu uma ligação do cunhado durante a manhã. "Eles estavam chorando e disseram que a casa deles foi destruída. Três parentes foram resgatados, mas o irmão dele continua desaparecido", afirmou.



As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a temporada de monções no verão (hemisfério norte) no Nepal e em todo o sul da Ásia.



Segundo os cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência desse tipo de fenômeno.



O canal estatal chinês CCTV informou nesta quarta-feira que "um deslizamento de terra no lado nepalês provocou muitas vítimas e desaparecidos no porto de Gyirong", a passagem que liga a região autônoma do Tibete com o Nepal.



O presidente Xi Jinping afirmou que "a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos", assim como "atender rapidamente os feridos e reduzir ao mínimo o número de vítimas", segundo a CCTV.