Imagens mostram uma embarcação avançando no mar antes da explosão - Redes sociais / Reprodução

Imagens mostram uma embarcação avançando no mar antes da explosãoRedes sociais / Reprodução

Publicado 26/08/2026 08:51 | Atualizado 26/08/2026 08:52

O Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM) afirmou no X que o ataque tinha como alvo uma embarcação "que operava em rotas de narcotráfico estabelecidas no Caribe"."Informações de inteligência confirmadas revelaram a participação ativa da embarcação no narcotráfico", acrescentou.Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação avançando no mar antes de uma grande explosão. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram em setembro do ano passado a operação "Escudo do Sul".O presidente Donald Trump afirma que o país está, na prática, em guerra contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina.Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.