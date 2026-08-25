Rio - Dolly Parton, ícone da música country, faleceu nesta terça-feira (25) aos 80 anos. A informação foi divulgada por Bryan Seaver, sobrinho da artista, em vídeo nas redes sociais. De acordo com ele, a cantora pediu anos atrás que sua morte fosse comunicada por um integrante da família. A causa do óbito segue desconhecida.
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"Estou representando as famílias Parton e Owens hoje para anunciar o falecimento da minha tia, Dolly Rebecca Parton Dean, irmã, mana e avó para uma geração. Este anúncio em vídeo é algo que Dolly me pediu anos atrás, antes que eu assimilasse completamente a realidade. Como chefe de segurança dela por mais de duas décadas, cargo que meu pai, Larry, ocupou antes de mim, imaginei a intensidade deste momento, mas só agora a senti de verdade", afirmou.
Bryan Seaver destacou a responsabilidade de anunciar a triste perda da família. "É uma honra; uma honra que se mistura a um orgulho imenso e a uma profunda tristeza. Mas a tristeza fica conosco, não com Dolly. Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus, certamente recebida por Carl, por seus pais e por inúmeras outras pessoas que a acompanharam e ansiavam por encontrá-la no céu".
No dia 21 de agosto, Doly Parton conversou com a revista People e relatou ter negligenciado a própria saúde para cuidar do marido, Carl Dean, que morreu em março de 2025. "Estou lidando com alguns problemas de saúde aos quais simplesmente não dei atenção enquanto cuidava do Carl. Sabe, esta não é a primeira vez que tenho que lidar com algo assim. No início dos anos 80, fiquei de cama por vários meses com problemas ginecológicos e também estava lutando contra o meu peso na época", contou.
Trajetória
Nascida em 19 de janeiro de 1946 no Tennessee, nos Estados Unidos, Dolly Parton iniciou a carreira com o álbum "Hello, I'm Dolly", lançado em 1967. Ao longo da trajetória artística, escreveu mais de 3.000 canções, vendeu mais de 100 milhões de discos mundialmente e conquistou 11 Grammy Awards.
A artista emplacou faixas de grande sucesso como "Jolene" e "9 to 5". Já a canção "I Will Always Love You" se tornou um fenômeno mundial na voz de Whitney Houston para o filme "O Guarda-Costa" (1992), que a diva pop protagonizou ao lado de Kevin Costner.
Na atuação, Dolly protagonizou os filmes "9 to 5" (1980) e "The Best Little Whorehouse in Texas" (1982), que lhe renderam indicações ao Globo de Ouro. Também fez parte dos longas "Rhinestone" (1984), "Steel Magnolias" (1989), "Straight Talk" (1992), "A Família Buscapé" (1993), "Miss Simpatia 2" (2005) e "Joyful Noise" (2012).
Apesar de não deixar filhos, Parton era madrinha da cantora Miley Cyrus e fez diversas participações na série adolescente "Hannah Montana", estrelada pela afilhada no Disney Channel entre 2006 e 2011.
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