ONG listou publicações no Facebook e no Tiktok que fazem apologia a grupos criminososFlickr
Meta e Tiktok induzem adesão de menores a facções na Colômbia, diz ONG
Human Rights Watch afirma que redes sociais falham em remover conteúdos produzidos por grupos armados para recrutar crianças
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Trump afirma que Irã 'está em colapso' antes de novas sanções econômicas
Moeda iraniana atingiu o menor valor histórico; país enfrenta crise econômica após pressão norte-americana
Morre aos 97 anos Bunny Levine, atriz de 'Gilmore Girls' e 'La La Land'
Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, o falecimento aparenta ter ocorrido por causas naturais
Nova Zelândia quer proibir menores de 16 anos de usar as redes sociais
Iniciativa propõe que empresas como a Meta enfrentem multas de até 10% de sua receita global em caso de violação da lei
País que aderir à pressão econômica dos EUA terá 'consequências', diz Irã
Teerã desafia ameaça de Washington de fazer maior ofensiva financeira, e afirma que ação é 'reconhecimento da derrota'
União Europeia libera R$ 36 bilhões em ajuda militar para Ucrânia
Comissão avalia que, devido à necessidade de interceptar mísseis russos, reforço das defesas de Kiev 'é cada vez mais urgente'
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