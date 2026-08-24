Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen expressou 'apoio inabalável' do bloco à Ucrânia - Nicolas Tucat / AFP

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen expressou 'apoio inabalável' do bloco à UcrâniaNicolas Tucat / AFP

Publicado 24/08/2026 09:05

A União Europeia (UE) anunciou nesta segunda-feira (24) a liberação de um novo pacote de 6,1 bilhões de euros (US$ 7,1 bilhões, R$ 36 bilhões) para a Ucrânia, com o objetivo de reforçar sua defesa aérea e capacidades em mísseis e munições . A ajuda é parte de um empréstimo de 90 bilhões de euros (US$ 105 bilhões, R$ 539 bilhões) concedido a Kiev pelo bloco. Mais da metade do valor é destinada à ajuda militar.

"Neste Dia da Independência da Ucrânia, expressamos nosso apoio inabalável", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.

Quase 16 bilhões de euros (US$ 17,5 bilhões de dólares, R$ 89 bilhões) já foram aprovados, dos quais 8,5 bilhões já foram efetivamente liberados, segundo a Comissão Europeia.

"Com 376 ataques com mísseis registrados apenas em julho, o reforço das defesas da Ucrânia é cada vez mais urgente", afirmou a Comissão em comunicado. A Ucrânia precisa especialmente de mísseis interceptadores do tipo Patriot, para contra-atacar os mísseis balísticos russos.

A Ucrânia recebe nesta segunda-feira uma reunião de seus principais aliados europeus, com a expectativa de obter equipamentos de defesa antiaérea e um aumento da pressão sobre a Rússia, cujos ataques nunca haviam provocado tantas vítimas civis.