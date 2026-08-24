Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen expressou 'apoio inabalável' do bloco à UcrâniaNicolas Tucat / AFP
União Europeia libera R$ 36 bilhões em ajuda militar para Ucrânia
Comissão avalia que, devido à necessidade de interceptar mísseis russos, reforço das defesas de Kiev 'é cada vez mais urgente'
União Europeia libera R$ 36 bilhões em ajuda militar para Ucrânia
Comissão avalia que, devido à necessidade de interceptar mísseis russos, reforço das defesas de Kiev 'é cada vez mais urgente'
Japão é atingido por terremoto que deixa ao menos dez pessoas feridas
Tremor de magnitude 5,9 teve epicentro no sul da província de Ibaraki.
Bombardeio israelense deixa três mortos na Faixa de Gaza
Exército alega que alvo de ataque era 'terrorista'; segundo Defesa Civil do território palestino, criança de quatro anos é uma das vítimas
Zelensky diz que eleições durante guerra 'dividiriam a Ucrânia'
Tema voltou ao debate após Fedorov, popular ex-ministro da Defesa e antigo aliado do presidente, defender realização de novo pleito
Canadá responde a Trump e anuncia tarifas de retaliação aos EUA
Medida acontece após países fracassarem em negociações; taxas entrarão em vigor em 8 de setembro e atingirão uma série de produtos americanos
Brasileira é encontrada morta com sinais de violência na Irlanda
Jady Cristine morava no país há três anos; familiar afirma que homem com quem ela se relacionava 'não soube aceitar um não' e cometeu crime
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.