Levine morreu enquanto dormia em sua casa na última quinta-feira (20) - Redes sociais / Reprodução

Levine morreu enquanto dormia em sua casa na última quinta-feira (20)Redes sociais / Reprodução

Publicado 24/08/2026 11:51 | Atualizado 24/08/2026 11:53

Levine morreu enquanto dormia em sua casa. Ela começou a carreira artística apenas depois de se aposentar, após cerca de 25 anos trabalhando como professora e bibliotecária em uma escola de Nova Jersey (EUA).Nascida Bernice Levine em 22 de dezembro de 1928, em Orange, Nova Jersey, ela sempre teve interesse pela atuação. Depois da aposentadoria, passou a fazer aulas de teatro e testes para comerciais e produções de cinema. Em 1991, fundou com o marido, Bernard S. Levine, a Actors Connection, organização voltada à formação e ao desenvolvimento de atores.Na televisão, Bunny Levine teve participações em produções como Gilmore Girls, Law & Order, Criminal Minds, Ugly Betty, 2 Broke Girls, New Girl, Shameless e Família Upshaw. Em Gilmore Girls, interpretou a Sra. Thompson.No cinema, estreou em Cadillac Man (1990), com Robin Williams e Tim Robbins. Também participou de filmes de Adam Sandler, como Zohan: Um Agente Bom de Corte (2008), Sandy Wexler (2017) e Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá! (2023). Em La La Land (2016), interpretou uma funcionária de cinema.Bunny Levine continuou trabalhando após os 90 anos. Entre seus últimos créditos estão Thelma (2024), Sacramento (2024), The Cure (2026) e o curta Achiever (2026). Ela deixa os filhos Marty, Francie e Joe e os netos Robin e Jeffrey.Um funeral em homenagem à atriz será realizado na quinta-feira, 27, na Jewish Memorial Chapel, em Clifton, Nova Jersey.