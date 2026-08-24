Nova Zelândia busca seguir o exemplo de outros países que já restringiram o uso das redes para menos de 16 anos - Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nova Zelândia busca seguir o exemplo de outros países que já restringiram o uso das redes para menos de 16 anosMarcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 24/08/2026 10:21

O governo da Nova Zelândia apresentou nesta segunda-feira (24) um projeto de lei para proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, seguindo o exemplo de outros países que buscam restringir o uso de plataformas como Instagram e TikTok pelos jovens.