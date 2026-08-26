O Exército do Nepal resgatou 114 pessoas após enorme enchente Reprodução/Redes sociais

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Felipe Scofield
Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram moradores do Nepal entrando nas águas do rio Bhote Koshi para tentar recuperar botijões de gás arrastados pela forte enxurrada que atingiu o distrito de Rasuwa, nesta quarta-feira (26). A polícia local informou que pelo menos 160 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas.
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As imagens mostram pessoas caminhando com metade do corpo submerso na água em meio à correnteza para recuperar os botijões. A inundação, que teria se originado na região do Tibete, também atingiu casas, veículos, pontes e estruturas aduaneiras. Projetos hidrelétricos foram danificados pela força das águas.
A destruição ocorreu por uma avalanche de lama e escombros que rompeu da margem de um rio. Equipes de emergência realizam operações de busca e resgate nas regiões de Syapru Besi e Timure, com apoio de helicópteros.
O Ministério da Cultura, Turismo e Aviação Civil do Nepal informou que 403 turistas — 341 deles estrangeiros — estão entre os atingidos pela enxurrada. O Exército nepalês realiza buscas aéreas e resgatou 114 pessoas do distrito de Rasuwa, um dos mais afetados, informou o governo.
As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a temporada de monções no verão (Hemisfério Norte) no Nepal e em todo o sul da Ásia.

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência desse tipo de fenômeno.
* Com informações da AFP
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna