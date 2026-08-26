O Exército do Nepal resgatou 114 pessoas após enorme enchente - Reprodução/Redes sociais

O Exército do Nepal resgatou 114 pessoas após enorme enchente Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/08/2026 16:43

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram moradores do Nepal entrando nas águas do rio Bhote Koshi para tentar recuperar botijões de gás arrastados pela forte enxurrada que atingiu o distrito de Rasuwa , nesta quarta-feira (26). A polícia local informou que pelo menos 160 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas.

LEIA MAIS: Polícia dos EUA prende homem com guilhotina em caminhonete



As imagens mostram pessoas caminhando com metade do corpo submerso na água em meio à correnteza para recuperar os botijões. A inundação, que teria se originado na região do Tibete, também atingiu casas, veículos, pontes e estruturas aduaneiras. Projetos hidrelétricos foram danificados pela força das águas. As imagens mostram pessoas caminhando com metade do corpo submerso na água em meio à correnteza para recuperar os botijões. A inundação, que teria se originado na região do Tibete, também atingiu casas, veículos, pontes e estruturas aduaneiras. Projetos hidrelétricos foram danificados pela força das águas.

A destruição ocorreu por uma avalanche de lama e escombros que rompeu da margem de um rio. Equipes de emergência realizam operações de busca e resgate nas regiões de Syapru Besi e Timure, com apoio de helicópteros.



O Ministério da Cultura, Turismo e Aviação Civil do Nepal informou que 403 turistas — 341 deles estrangeiros — estão entre os atingidos pela enxurrada. O Exército nepalês realiza buscas aéreas e resgatou 114 pessoas do distrito de Rasuwa, um dos mais afetados, informou o governo.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a temporada de monções no verão (Hemisfério Norte) no Nepal e em todo o sul da Ásia.



Segundo os cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência desse tipo de fenômeno.

* Com informações da AFP

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna