Chanceler Abbas Araghchi diz que retomada das negociações exige que EUA abram mão de pressão sobre Teerã - Arquivo / AFP

Chanceler Abbas Araghchi diz que retomada das negociações exige que EUA abram mão de pressão sobre TeerãArquivo / AFP

Publicado 28/08/2026 09:14 | Atualizado 28/08/2026 10:33





Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (28) via Telegram, a chancelaria iraniana classificou a chamada "Operação de Expulsão Econômica" dos EUA como uma forma de "terrorismo de Estado" e acusou Washington de usar o dólar como instrumento para pressionar outros países a aderirem às medidas contra Teerã.



Segundo o ministério, as sanções representam uma violação da soberania nacional e do direito à autodeterminação e também contrariam decisões e princípios internacionais sobre não intervenção. Teerã afirmou ainda que a política americana busca "impor sofrimento e dor ao povo do Irã" e pode ser considerada um "crime contra a humanidade". O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de promover uma nova onda de "terrorismo econômico" contra o país e afirmou que as sanções anunciadas por Washington nesta semana violam a Carta das Nações Unidas, o direito internacional e direitos humanos fundamentais.Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (28) via Telegram, a chancelaria iraniana classificou a chamada "Operação de Expulsão Econômica" dos EUA como uma forma de "terrorismo de Estado" e acusou Washington de usar o dólar como instrumento para pressionar outros países a aderirem às medidas contra Teerã.Segundo o ministério, as sanções representam uma violação da soberania nacional e do direito à autodeterminação e também contrariam decisões e princípios internacionais sobre não intervenção. Teerã afirmou ainda que a política americana busca "impor sofrimento e dor ao povo do Irã" e pode ser considerada um "crime contra a humanidade".