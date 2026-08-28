Chanceler Abbas Araghchi diz que retomada das negociações exige que EUA abram mão de pressão sobre TeerãArquivo / AFP
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (28) via Telegram, a chancelaria iraniana classificou a chamada "Operação de Expulsão Econômica" dos EUA como uma forma de "terrorismo de Estado" e acusou Washington de usar o dólar como instrumento para pressionar outros países a aderirem às medidas contra Teerã.
Segundo o ministério, as sanções representam uma violação da soberania nacional e do direito à autodeterminação e também contrariam decisões e princípios internacionais sobre não intervenção. Teerã afirmou ainda que a política americana busca "impor sofrimento e dor ao povo do Irã" e pode ser considerada um "crime contra a humanidade".
A chancelaria também citou decisão de 2018 da Corte Internacional de Justiça que determinou a retirada de obstáculos a transações envolvendo bens humanitários, como alimentos, medicamentos e equipamentos médicos.
O governo iraniano pediu que outros países se abstenham de aplicar as sanções americanas e afirmou que a participação nessas medidas equivaleria a cumplicidade com ações ilegais dos EUA. O ministério prometeu utilizar "todas as suas capacidades" para enfrentar o que chamou de agressão militar e econômica e de "guerra híbrida americano-sionista".
Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou, após reunião com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que uma retomada das negociações com Washington não é impossível, mas exige que os EUA "construam confiança" e abandonem a pressão sobre Teerã.
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