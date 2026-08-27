Cullen interpretou Optimus Prime pela primeira vez na série animada de Transformers, lançada em 1984 - Angela Weiss / AFP

Cullen interpretou Optimus Prime pela primeira vez na série animada de Transformers, lançada em 1984Angela Weiss / AFP

Publicado 27/08/2026 15:48

A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada. Segundo comunicado publicado no Instagram, nesta quinta-feira, 27, Cullen morreu em paz, cercado por familiares.Uma publicação compartilhada no perfil de Cullen prestou homenagem à trajetória do artista. O texto destacou os mais de 40 anos em que ele deu voz a Optimus Prime e ressaltou características como "bondade, humildade, compaixão e sabedoria"A mensagem também lembrou o impacto do trabalho de Cullen em diferentes gerações de fãs e afirmou: "Sua voz pode ter se calado, mas seu legado jamais se calará". A homenagem terminou com uma referência ao universo de Transformers: "Até que todos sejam um".A família também destacou o legado deixado pelo ator e pediu que sua memória fosse honrada por meio de valores como compaixão, integridade e gentileza.Cullen interpretou Optimus Prime pela primeira vez na série animada de Transformers, lançada em 1984. O personagem se tornou um de seus trabalhos mais marcantes e acompanhou diferentes fases da carreira do ator. Ele voltou a dublar o líder dos Autobots em produções posteriores da franquia, incluindo os filmes live-action iniciados em 2007.Cullen retomou o papel de Optimus Prime quando Transformers chegou aos cinemas, em 2007, sob direção de Michael Bay. Ele dublou o personagem nas sequências Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009), Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011), Transformers: A Era da Extinção (2014) e Transformers: O Último Cavaleiro (2017).O ator também participou de Bumblebee (2018) eTransformers: O Despertar das Feras (2023), além de emprestar a voz ao personagem em séries animadas e videogames.A interpretação de Optimus Prime ajudou a consolidar Cullen como uma das vozes mais reconhecidas da animação e da cultura pop. Em 2023, ele recebeu uma homenagem pelo conjunto da carreira da National Academy of Television Arts and Sciences.Nascido em Montreal, no Canadá, em 28 de julho de 1941, Cullen iniciou a carreira artística nos palcos e também trabalhou como locutor de rádio e televisão antes de se consolidar como dublador. Ele integrou a primeira turma de formandos da Escola Nacional de Teatro do Canadá, em 1963.Além de Optimus Prime, Cullen emprestou a voz a personagens de diferentes produções. Entre eles está Ió, o burro de Ursinho Pooh, papel que interpretou em diversos projetos relacionados à franquia. Também participou de trabalhos como Knight Rider, DuckTales e Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.O ator também foi responsável pelas vocalizações do Predador no filme O Predador, de 1987, e interpretou Karr, o protótipo vilão de Kitt, na série Knight Rider.