Rei Harald V era o monarca mais velho da Europa - Reprodução / Redes sociais

Rei Harald V era o monarca mais velho da EuropaReprodução / Redes sociais

Publicado 28/08/2026 08:11





"Com profunda tristeza, anunciamos que Sua Majestade, o rei Harald, nos deixou hoje. O rei Harald faleceu pacificamente no hospital nacional [Rikshospitalet] na sexta-feira, 28 de agosto, às 6h35" (1h35 de Brasília), afirma o comunicado divulgado pelo palácio.



O rei sofria de anemia hemolítica, uma condição que provoca uma redução anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos. Apesar dos reiterados problemas de saúde dos últimos anos, ele se recusou a abdicar do trono, alegando que havia jurado seu cargo vitalício diante do Parlamento.



Desde esta quinta-feira (27), quase toda a família acompanhava o monarca, hospitalizado desde 17 de agosto, incluindo o filho de sua nora - e agora rainha - Mette-Marit, rei Harald V da Noruega , o mais velho dos monarcas europeus, faleceu nesta sexta-feira (28) aos 89 anos, anunciou o Palácio Real. Seu filho Haakon o sucedeu automaticamente no trono."Com profunda tristeza, anunciamos que Sua Majestade, o rei Harald, nos deixou hoje. O rei Harald faleceu pacificamente no hospital nacional [Rikshospitalet] na sexta-feira, 28 de agosto, às 6h35" (1h35 de Brasília), afirma o comunicado divulgado pelo palácio.O rei sofria de anemia hemolítica, uma condição que provoca uma redução anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos. Apesar dos reiterados problemas de saúde dos últimos anos, ele se recusou a abdicar do trono, alegando que havia jurado seu cargo vitalício diante do Parlamento.Desde esta quinta-feira (27), quase toda a família acompanhava o monarca, hospitalizado desde 17 de agosto, incluindo o filho de sua nora - e agora rainha - Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado recentemente a quatro anos de prisão por dois estupros

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Após o anúncio, nesta quinta-feira, de que o estado de saúde do monarca era "extremamente grave", muitos cidadãos depositaram flores diante do Palácio Real em homenagem ao rei.



"Muitos de nós temos a sensação de que perdemos o avô de toda a nação", declarou à reportagem Caroline Vagle, especialista em realeza do jornal SE og Hør. Após o anúncio do falecimento, a bandeira do palácio foi hasteada a meio-mastro.



Com a morte de Harald V, o herdeiro do trono, o príncipe Haakon, 53 anos, torna-se automaticamente rei. Sua filha Ingrid Alexandra, de 22 anos, é a princesa herdeira.



O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre expressou sua "profunda tristeza" e o governo decretou luto nacional até o dia do funeral. As casas reais europeias também prestaram homenagem ao falecido monarca, que era parente das famílias reinantes da Inglaterra e da Espanha.



Charles III elogiou a "cordialidade e humildade" de seu "querido primo" Harald, enquanto a Casa Real espanhola enalteceu sua "dedicação incansável ao serviço da Noruega e de seu povo, antes e durante seus 35 anos de reinado".



Também foram divulgadas mensagens de condolências e homenagens dos reis dos Países Baixos, Bélgica, Suécia e Dinamarca.



Modernidade e escândalos Após o anúncio, nesta quinta-feira, de que o estado de saúde do monarca era "extremamente grave", muitos cidadãos depositaram flores diante do Palácio Real em homenagem ao rei."Muitos de nós temos a sensação de que perdemos o avô de toda a nação", declarou à reportagem Caroline Vagle, especialista em realeza do jornal SE og Hør. Após o anúncio do falecimento, a bandeira do palácio foi hasteada a meio-mastro.Com a morte de Harald V, o herdeiro do trono, o príncipe Haakon, 53 anos, torna-se automaticamente rei. Sua filha Ingrid Alexandra, de 22 anos, é a princesa herdeira.O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre expressou sua "profunda tristeza" e o governo decretou luto nacional até o dia do funeral. As casas reais europeias também prestaram homenagem ao falecido monarca, que era parente das famílias reinantes da Inglaterra e da Espanha.Charles III elogiou a "cordialidade e humildade" de seu "querido primo" Harald, enquanto a Casa Real espanhola enalteceu sua "dedicação incansável ao serviço da Noruega e de seu povo, antes e durante seus 35 anos de reinado".Também foram divulgadas mensagens de condolências e homenagens dos reis dos Países Baixos, Bélgica, Suécia e Dinamarca.

Harald V subiu ao trono da Noruega em 1991, após a morte de seu pai, Olav, e passou a representar uma Noruega aberta e tolerante. "Os noruegueses são meninas que amam meninas, meninos que amam meninos, e meninas e meninos que se amam entre si", disse em 2016 em um discurso por ocasião de seus 25 anos como rei. "Os noruegueses acreditam em Deus, em Alá, no Universo e em nada", acrescentou.



A família real enfrentou vários escândalos nos últimos anos, dois deles relacionados a Mette-Marit. Em janeiro, a divulgação de arquivos relacionados ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein revelou a até então desconhecida amizade que ele tinha com a princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.



Entre as mensagens, havia algumas formuladas em tom íntimo, entre 2011 e 2014, quando o financista americano já havia sido condenado em seu país por solicitar serviços sexuais de uma menor de idade.



A princesa, afetada por uma doença pulmonar incurável que a obrigou a receber um transplante de pulmão em junho, também enfrenta os problemas judiciais de seu filho Marius Borg Høiby, nascido em 2001 de uma relação anterior ao casamento com Haakon.



O jovem de 29 anos foi condenado em junho a quatro anos de prisão por dois estupros — um deles cometido em 2018 na residência oficial de sua mãe e do príncipe herdeiro — e outros 32 crimes. Ele recorreu da condenação e, à espera do novo julgamento, cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.