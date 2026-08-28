Presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh - AFP

Presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh AFP

Publicado 28/08/2026 12:54 | Atualizado 28/08/2026 13:08

O presidente do Federal Reserve (Fed) afirmou, nesta sexta-feira (28), que a inflação nos Estados Unidos é "preocupante" e que dificilmente poderia descrever a política monetária da instituição como "restritiva", às vésperas da próxima reunião para definir as taxas de juros.



O banco central americano não conseguiu atingir sua meta de inflação de longo prazo de 2% por mais de cinco anos. Nesta semana, o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), o preferido do Federal Reserve, ficou em 3,7%.



Em seu primeiro discurso na reunião de banqueiros centrais de Jackson Hole, no oeste dos Estados Unidos, Kevin Warsh declarou que "o foco principal do banco central neste momento deve ser os preços".



"Precisamos ter certeza de que a inflação subjacente está caminhando em direção à nossa meta, de forma clara e em um ritmo suficiente. Caso contrário, temos trabalho a fazer", disse.



Diante desse cenário, e considerando a questão das taxas de juros, ele afirmou que "no geral, dificilmente poderia descrever as condições financeiras como restritivas".



O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas ao longo de 2026, mas um grupo crescente de formuladores de políticas monetárias defende um aumento das taxas para combater a inflação impulsionada pelas políticas tarifárias do presidente Donald Trump e sua guerra comercial com o Irã.



Em sua última reunião, em julho, o Fed novamente manteve as taxas inalteradas, mas um quarto dos membros votantes do comitê encarregado de estabelecer as taxas discordou e defendeu um aumento imediato.



Em suas perspectivas econômicas, Warsh também destacou alguns aspectos positivos.



"Estou impressionado com o desempenho geral da economia, que parece ter se fortalecido", afirmou, citando indicadores como investimentos de capital das empresas, lucros corporativos e gastos do consumidor.



'Pleno emprego'

O Federal Reserve tem um mandato duplo: manter a inflação de longo prazo em sua meta de 2% e, ao mesmo tempo, alcançar o pleno emprego.



O desemprego nos Estados Unidos permaneceu relativamente estável ao longo do último ano, apesar das oscilações nos números de criação de empregos, principalmente devido a mudanças demográficas impulsionadas pelo envelhecimento da população e pela redução da imigração líquida.



"No que diz respeito ao aspecto do emprego no mandato duplo do Fed, nosso país está indo bem", afirmou Warsh. O índice de desemprego atual de 4,1% é "compatível com o pleno emprego", disse ele.



Em seu discurso, Warsh também abordou os efeitos da inteligência artificial na economia americana, chamando o momento atual de "um ponto de virada na história".



O banco central tem investigado o impacto da IA na produtividade e no emprego por meio de uma força-tarefa criada por Warsh após sua posse no início deste ano.



Ele não mencionou a independência do banco central, que tem sido alvo de ataques sem precedentes por parte de Trump desde que ele assumiu o cargo no ano passado.



No início deste mês, o presidente republicano renovou suas tentativas de destituir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, e frequentemente insultou e criticou o antecessor de Warsh, Jerome Powell, ao exigir taxas de juros mais baixas apesar da alta inflação.