Haakon VIII fez um pronunciamento devido à morte do rei Harald V - AFP

Haakon VIII fez um pronunciamento devido à morte do rei Harald VAFP

Publicado 29/08/2026 19:07





O rei Harald "nos lembrava constantemente, dentro da família, que cada um deveria fazer as coisas à sua maneira. Encontrar seu próprio caminho. Ser você mesmo... Agora, chegou a minha vez", acrescentou.



Anteriormente, ele havia recebido o presidente do Parlamento, a presidente do Supremo Tribunal e dirigentes da Igreja da Noruega. O país escandinavo declarou luto nacional após a morte de Harald, na sexta-feira, aos 89 anos.



Neste sábado, grandes montanhas de flores podiam ser vistas em frente ao Palácio Real de Oslo, onde mais de 20 mil pessoas prestaram suas homenagens desde sexta-feira. "Todos estão tristes. O rei era um homem que todos respeitavam", disse Anne Lobbe, de 35 anos. Oslo - A Noruega abre neste sábado (29) uma nova página de sua história pelas mãos do rei Haakon VIII, que assume o trono após a morte de seu pai, Harald V — uma figura unificadora que permaneceu 35 anos à frente do reino. "Estamos de luto, mas, ao mesmo tempo, nos conforta e nos dá força saber que há tanta gente que compartilha nossa dor", disse Haakon, de 53 anos, em um discurso transmitido pela televisão pública norueguesa.O rei Harald "nos lembrava constantemente, dentro da família, que cada um deveria fazer as coisas à sua maneira. Encontrar seu próprio caminho. Ser você mesmo... Agora, chegou a minha vez", acrescentou.Anteriormente, ele havia recebido o presidente do Parlamento, a presidente do Supremo Tribunal e dirigentes da Igreja da Noruega. O país escandinavo declarou luto nacional após a morte de Harald, na sexta-feira, aos 89 anos.Neste sábado, grandes montanhas de flores podiam ser vistas em frente ao Palácio Real de Oslo, onde mais de 20 mil pessoas prestaram suas homenagens desde sexta-feira. "Todos estão tristes. O rei era um homem que todos respeitavam", disse Anne Lobbe, de 35 anos.

Seu filho o sucede em um momento em que a monarquia norueguesa está fragilizada por uma série de escândalos, vários deles envolvendo a nova rainha, Mette-Marit. O novo rei, que assim como seu pai desempenhará principalmente funções cerimoniais, compareceu ao Palácio acompanhado da filha de 22 anos, Ingrid Alexandra, a nova princesa herdeira, para informar oficialmente o governo sobre o falecimento do pai.



"Adotarei o nome Haakon VIII e perpetuarei o lema escolhido por meu pai, meu avô e meu bisavô: 'Tudo pela Noruega'", declarou.



Nova era

Sem aguardar pelo funeral real, cuja data ainda não foi anunciada e que marcará o fim do período de luto nacional, o novo soberano prestará juramento de fidelidade à Constituição na terça-feira, 1º de setembro. Não se espera que ele seja coroado, uma prática abolida em 1908, mas ele poderá optar, como seu pai e avô, por ter seu reinado abençoado em uma cerimônia na Catedral de Trondheim, onde os reis noruegueses foram coroados entre 1814 e 1906.

"Lembraremos do rei Harald por seu amor ao povo, seu senso de humor e calor humano, e por sua fé inabalável em nós", declarou o primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, em um breve discurso após se encontrar com o novo monarca.



A prefeita de Oslo, Anne Lindboe, que cancelou seu casamento na sexta-feira devido ao falecimento do rei, foi a primeira a escrever uma mensagem no livro de condolências aberto na Prefeitura da capital. "Querido rei Harald, o senhor não precisava de nenhuma coroa para ser rei. Agradecimentos infinitos por tudo o que fez pela nossa cidade. Nunca o esqueceremos", escreveu.



Hospitalizado desde 17 de agosto, Harald sofria de anemia hemolítica, uma doença sanguínea caracterizada pela destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.



Inúmeras homenagens também chegaram do exterior, de monarquias europeias e líderes mundiais. Entre elas estava a do presidente dos EUA, Donald Trump, que reverenciou a memória de "um homem forte, orgulhoso e enormemente respeitado".



Imagem modesta

Harald V, que ascendeu ao trono em 1991, era considerado a personificação de uma Noruega aberta e tolerante. Muitos noruegueses ouvidos pela AFP relembraram seu discurso após os ataques do neonazista Anders Behring Breivik, que deixaram 77 mortos em 22 de julho de 2011, o pior massacre no país nórdico desde a Segunda Guerra Mundial.



Seu herdeiro, o popular Haakon, é modesto e evita pompa e ostentação. Ele abraçou as preocupações de sua geração: a proteção ambiental e a luta contra o racismo e a homofobia. Mas ascende ao trono em meio a adversidades.



Os laços passados de sua esposa, Mette-Marit, com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, a condenação de seu enteado por dois estupros e o relacionamento extravagante entre sua irmã, a princesa Märtha Louise, e um autoproclamado xamã americano mancharam o prestígio da monarquia.



Além desses escândalos, a família real norueguesa passou por um período difícil nos últimos meses devido aos problemas de saúde do falecido monarca e da nova rainha. Mette-Marit sofre de uma doença pulmonar incurável que a levou a se submeter a um transplante de pulmão em junho.