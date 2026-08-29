Haakon VIII fez um pronunciamento devido à morte do rei Harald VAFP
O rei Harald "nos lembrava constantemente, dentro da família, que cada um deveria fazer as coisas à sua maneira. Encontrar seu próprio caminho. Ser você mesmo... Agora, chegou a minha vez", acrescentou.
Anteriormente, ele havia recebido o presidente do Parlamento, a presidente do Supremo Tribunal e dirigentes da Igreja da Noruega. O país escandinavo declarou luto nacional após a morte de Harald, na sexta-feira, aos 89 anos.
Neste sábado, grandes montanhas de flores podiam ser vistas em frente ao Palácio Real de Oslo, onde mais de 20 mil pessoas prestaram suas homenagens desde sexta-feira. "Todos estão tristes. O rei era um homem que todos respeitavam", disse Anne Lobbe, de 35 anos.
"Adotarei o nome Haakon VIII e perpetuarei o lema escolhido por meu pai, meu avô e meu bisavô: 'Tudo pela Noruega'", declarou.
Nova era
A prefeita de Oslo, Anne Lindboe, que cancelou seu casamento na sexta-feira devido ao falecimento do rei, foi a primeira a escrever uma mensagem no livro de condolências aberto na Prefeitura da capital. "Querido rei Harald, o senhor não precisava de nenhuma coroa para ser rei. Agradecimentos infinitos por tudo o que fez pela nossa cidade. Nunca o esqueceremos", escreveu.
Hospitalizado desde 17 de agosto, Harald sofria de anemia hemolítica, uma doença sanguínea caracterizada pela destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.
Inúmeras homenagens também chegaram do exterior, de monarquias europeias e líderes mundiais. Entre elas estava a do presidente dos EUA, Donald Trump, que reverenciou a memória de "um homem forte, orgulhoso e enormemente respeitado".
Imagem modesta
Seu herdeiro, o popular Haakon, é modesto e evita pompa e ostentação. Ele abraçou as preocupações de sua geração: a proteção ambiental e a luta contra o racismo e a homofobia. Mas ascende ao trono em meio a adversidades.
Os laços passados de sua esposa, Mette-Marit, com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, a condenação de seu enteado por dois estupros e o relacionamento extravagante entre sua irmã, a princesa Märtha Louise, e um autoproclamado xamã americano mancharam o prestígio da monarquia.
Além desses escândalos, a família real norueguesa passou por um período difícil nos últimos meses devido aos problemas de saúde do falecido monarca e da nova rainha. Mette-Marit sofre de uma doença pulmonar incurável que a levou a se submeter a um transplante de pulmão em junho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.