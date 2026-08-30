Mojtaba Khamenei disse que Estados Unidos e Israel são 'inimigos jurados' da unidade islâmicaAFP
Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel
Mojtaba Khamenei afirmou que o Islã estimula a cooperação entre seus seguidores
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Islândia rejeita retomar negociações de adesão à União Europeia
Com 52,8% dos votos contra a integração, resultado congela o debate por quatro anos
Perfil oficial de Nicolás Maduro do Telegram divulga fotos na prisão
Ex-presidente da Venezuela diz permanecer confiante e esperançoso sobre sua atual situação nos Estados Unidos
Nasa lança o telescópio Roman, que criará um novo 'Atlas do Universo'
Instrumento foi levado ao espaço pelo foguete Falcon Heavy da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida
Mortes no Nepal aumentam para 797 e resgate praticamente não avança
Mais de 3 mil pessoas permanecem desaparecidas devido a avalanche de lama que soterrou aldeias inteiras
Ataque a tiros em festa rave na Suíça deixa um morto e cinco feridos
Disparos ocorreram próximos das 3h perto do Aarauer Rave, um festival anual de música techno com aproximadamente 3,5 mil pessoas
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