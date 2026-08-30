A direção do parque resgatou 62 pessoas e tenta localizar os desaparecidosInstagram/Reprodução
O Serviço Nacional de Parques pediu ao público qualquer informação sobre os desaparecidos, assim como sobre qualquer excursionista que estivesse na região. A inundação começou por volta das 14h30 de sábado. Até a manhã de domingo, 62 pessoas haviam sido evacuadas, e outras estavam programadas para deixar a região, informou o Serviço Nacional de Parques. Nenhum ferido havia sido registrado até o momento.
A sudden flash flood has hit the Grand Canyon, leaving more than 20 people missing or unaccounted for— Surajit (@surajit_ghosh2) August 30, 2026
Rescue efforts are underway as crews work to assess the damage and locate those affected pic.twitter.com/ERrm5FO1lx
A agência alertou que era possível que mais tempestades e chuvas intensas ocorressem até segunda-feira, podendo provocar "novas inundações repentinas, fluxos de detritos, queda de rochas e mudanças nas condições das trilhas e dos rios".
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