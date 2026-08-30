A direção do parque resgatou 62 pessoas e tenta localizar os desaparecidosInstagram/Reprodução

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AFP
Los Angeles - Mais de 20 pessoas estariam desaparecidas após uma inundação repentina no Parque Nacional do Grand Canyon, informou o Serviço Nacional de Parques em um comunicado divulgado neste domingo (30). As inundações atingiram o cânion Bright Angel e a região de Phantom Ranch no sábado (29), informou o serviço. O órgão acrescentou que trabalha com as autoridades do Arizona para evacuar as pessoas e localizar os indivíduos na área afetada.
O Serviço Nacional de Parques pediu ao público qualquer informação sobre os desaparecidos, assim como sobre qualquer excursionista que estivesse na região. A inundação começou por volta das 14h30 de sábado. Até a manhã de domingo, 62 pessoas haviam sido evacuadas, e outras estavam programadas para deixar a região, informou o Serviço Nacional de Parques. Nenhum ferido havia sido registrado até o momento. 

A agência alertou que era possível que mais tempestades e chuvas intensas ocorressem até segunda-feira, podendo provocar "novas inundações repentinas, fluxos de detritos, queda de rochas e mudanças nas condições das trilhas e dos rios".