Tiros foram disparados durante uma festa de música eletrônica no hipódromo de Aarau - Harold Cunningham / AFP

Tiros foram disparados durante uma festa de música eletrônica no hipódromo de AarauHarold Cunningham / AFP

Publicado 31/08/2026 09:51

A polícia da Suíça anunciou nesta segunda-feira (31) a detenção de um homem de 43 anos sob "forte suspeita" de ser o responsável pelo tiroteio ocorrido no fim de semana durante uma festa rave na cidade de Aarau, que deixou um morto e cinco feridos