Declaração ocorre enquanto Trump planeja encontro com Kim Jong Un AFP
Coreia do Norte vê exercícios militares de EUA e aliados como 'ameaça'
Washington, Seul e Tóquio farão treinamento 'Freedom Edge' em setembro, em águas internacionais; operação teria caráter 'defensivo'
Trump ameaça atingir Irã 'com força' após escalada de ataques
Líder de Teerã, Masoud Pezeshkian, considera que continuar a guerra com Washington não trará benefícios para seu país e defende o diálogo
Epidemia de ebola na RD Congo supera 6 mil casos confirmados
Doença se espalhou rapidamente por seis províncias do norte e do leste do país; surto começou na província de Ituri, no nordeste
Bombardeios israelenses matam cinco pessoas na Faixa de Gaza
Exército defende que ataques tiveram como alvo integrantes do Hamas; hospital fala que ofensiva atingiu prédio residencial
'Escudo de Aquiles': Israel e Grécia assinam acordo bilionário de armas
Negociação ocorre em meio ao recorde de exportações bélicas israelenses, que superaram US$ 19 bilhões no último ano
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Polícia prende suspeito por ataque a tiros durante festa rave na Suiça
Corporação afirma que um homem de 43 anos foi detido nesta segunda-feira; atentado deixou um morto e cinco feridos
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