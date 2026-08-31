Exército israelense afirmou que dois bombardeios tiveram como alvo membros do braço armado do HamasReprodução / X
At least three people have been killed as a result of an Israeli drone strike on a vehicle in the Tel al-Hawa neighborhood in Gaza City. pic.twitter.com/hK3jqeFwnP— Tabz (@TabzLIVE) August 31, 2026
O Hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, informou que recebeu pela manhã dois corpos "após um ataque aéreo israelense que teve como alvo a entrada de um edifício residencial perto do parque municipal".
Mais tarde, o hospital afirmou ter recebido outros três corpos e vários feridos "como resultado de um bombardeio com drones israelenses que teve como alvo um carro civil no bairro de Tel al Hawa", no sudoeste da Cidade de Gaza.
A Defesa Civil, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas, confirmou à reportagem o balanço dos ataques.
A agência de resgate divulgou imagens de socorristas inspecionando o veículo atingido no segundo bombardeio, que ficou completamente destruído e reduzido a uma carcaça de metal retorcido e enegrecido.
Procurado pela reportagem, o Exército israelense afirmou que os dois bombardeios tiveram como alvo membros do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, e disse que fornecerá mais detalhes posteriormente.
Os ataques israelenses continuam no território palestino apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, promovido pelos Estados Unidos. Israel afirma que limita suas operações a ataques contra combatentes.
Israel afirma que precisa eliminar as ameaças do Hamas, cujo ataque sem precedentes contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023, desencadeou a guerra em Gaza.
Apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, os ataques israelenses continuam no território palestino. Desde então, Israel controla mais de 60% da Faixa de Gaza e os militares israelenses continuam atirando contra palestinos categorizados como combatentes.
Ao menos 1.318 palestinos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU. No mesmo período, cinco soldados israelenses e um prestador de serviços foram mortos.
O ataque de militantes do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, deixou 1.221 mortos, segundo um balanço da agência de notícias AFP baseado em números oficiais israelenses. Desde então, a ofensiva militar de Israel em resposta ao ataque deixou mais de 73.300 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.
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