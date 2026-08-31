Exército israelense afirmou que dois bombardeios tiveram como alvo membros do braço armado do Hamas - Reprodução / X

Exército israelense afirmou que dois bombardeios tiveram como alvo membros do braço armado do HamasReprodução / X

Publicado 31/08/2026 12:16

At least three people have been killed as a result of an Israeli drone strike on a vehicle in the Tel al-Hawa neighborhood in Gaza City. pic.twitter.com/hK3jqeFwnP — Tabz (@TabzLIVE) August 31, 2026

O Hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, informou que recebeu pela manhã dois corpos "após um ataque aéreo israelense que teve como alvo a entrada de um edifício residencial perto do parque municipal".Mais tarde, o hospital afirmou ter recebido outros três corpos e vários feridos "como resultado de um bombardeio com drones israelenses que teve como alvo um carro civil no bairro de Tel al Hawa", no sudoeste da Cidade de Gaza.A Defesa Civil, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas, confirmou à reportagem o balanço dos ataques.A agência de resgate divulgou imagens de socorristas inspecionando o veículo atingido no segundo bombardeio, que ficou completamente destruído e reduzido a uma carcaça de metal retorcido e enegrecido.Procurado pela reportagem, o Exército israelense afirmou que os dois bombardeios tiveram como alvo membros do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, e disse que fornecerá mais detalhes posteriormente.Os ataques israelenses continuam no território palestino apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, promovido pelos Estados Unidos. Israel afirma que limita suas operações a ataques contra combatentes.Israel afirma que precisa eliminar as ameaças do Hamas, cujo ataque sem precedentes contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023, desencadeou a guerra em Gaza.Apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, os ataques israelenses continuam no território palestino. Desde então, Israel controla mais de 60% da Faixa de Gaza e os militares israelenses continuam atirando contra palestinos categorizados como combatentes.Ao menos 1.318 palestinos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU. No mesmo período, cinco soldados israelenses e um prestador de serviços foram mortos.O ataque de militantes do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, deixou 1.221 mortos, segundo um balanço da agência de notícias AFP baseado em números oficiais israelenses. Desde então, a ofensiva militar de Israel em resposta ao ataque deixou mais de 73.300 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.