Caos aéreo em Jacarta - Reprodução / X

Caos aéreo em JacartaReprodução / X

Publicado 06/09/2026 11:09

Indonesia has temporarily suspended operations at six airports due to volcanic ash from Mount Anak Krakatau spreading across parts of western Indonesia.



The closed airports are:

Soekarno-Hatta International Airport (Jakarta’s main airport in Tangerang)

Halim Perdanakusuma… pic.twitter.com/XZDq1CbxW9 — T_CAS videos (@tecas2000) September 6, 2026

“Esses fechamentos deixaram 150 mil passageiros retidos e afetaram 467 voos, dos quais 58 internacionais e 409 domésticos”, informou o Ministério dos Transportes em comunicado.A suspensão das operações no aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, começou às 1h30 deste domingo (15h30 de sábado no horário de Brasília) e foi prorrogada diversas vezes ao longo do dia. As autoridades ampliaram novamente a medida até as 23h59 locais desde domingo.Segundo o Ministério dos Transportes, análises realizadas durante o dia detectaram a dispersão de cinzas vulcânicas na área do aeroporto, o que levou ao fechamento do principal terminal aérea do país.O vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção neste sábado (5), expelindo lava e provocando explosões que puderam ser ouvidas a até 700 quilômetros de distância, informou a agência indonésia de vulcanologia.O órgão acrescentou que foram registradas neste domingo duas novas erupções do vulcão, localizado no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.As cinzas vulcânicas, que representam um risco para os motores das aeronaves, espalharam-se pelo espaço aéreo de vários aeroportos e também alcançaram a cidade de Bandar Lampung, no extremo sul de Sumatra, cobrindo veículos estacionados e margens de estradas.As escolas de Jacarta permanecerão fechadas nesta segunda-feira (7), e as aulas serão realizadas de forma remota, informou a administração da capital, sem especificar por quanto tempo a medida ficará em vigor.O Anak Krakatoa apresenta atividade intermitente desde seu surgimento, no início do século XX, dentro da caldeira formada após a erupção do Krakatoa em 1883, catástrofe considerada uma das mais letais e destrutivas da história, com 35 mil mortes estimadas.