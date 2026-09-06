Um avião de carga da Amazon atingiu vários veículos e pegou fogo neste domingo em MiamiChandan Khanna / AFP
BREAKING TODAY: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport. Today Sunday, September 6th, 2026.— African champion (@membunnamdi1) September 6, 2026
The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT.
UPDATE: Emergency… pic.twitter.com/EZscHbzxY1
O avião da Prime Air, divisão de transporte aéreo da Amazon, parou ao lado de uma via, próximo a dois caminhões estacionados, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. As imagens mostram a aeronave apoiada sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) informou que está "reunindo informações" sobre o acidente. Até o momento, não havia informações sobre feridos. A Amazon não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
Todas as pistas e vias de taxiamento do aeroporto foram fechadas, e uma paralisação geral das operações, o chamado "ground stop", entrou em vigor, segundo um porta-voz do aeroporto. A medida mantém os voos em solo e, na prática, interrompe as operações. A FAA informou que espera atrasos mesmo depois da reabertura, com um número inicialmente reduzido de pousos e decolagens.
O Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade informou que o avião atingiu vários veículos após sair da pista e que as equipes encontraram a aeronave em chamas ao chegar ao local. Sessenta unidades da corporação foram mobilizadas para combater o incêndio, segundo publicação nas redes sociais na tarde deste domingo.