Um avião de carga da Amazon atingiu vários veículos e pegou fogo neste domingo em Miami - Chandan Khanna / AFP

Um avião de carga da Amazon atingiu vários veículos e pegou fogo neste domingo em MiamiChandan Khanna / AFP

Publicado 06/09/2026 17:55

Um avião de carga da Amazon saiu da pista neste domingo, 6, no Aeroporto Internacional de Miami, atingiu vários veículos e pegou fogo, levantando uma densa nuvem de fumaça preta e forçando o fechamento de todas as pistas de um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos (EUA). Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico.

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