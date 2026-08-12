O lago Kariba fica na fronteira do Zimbábue com Zâmbia, a mais de 300 quilômetros ao nordeste da capital, Harare - UGC / MAXTON KANHEMA / AFP

O lago Kariba fica na fronteira do Zimbábue com Zâmbia, a mais de 300 quilômetros ao nordeste da capital, HarareUGC / MAXTON KANHEMA / AFP

Publicado 12/08/2026 07:17

Pelo menos 44 pessoas morreram e 27 estão desaparecidas depois que uma balsa sobrecarregada virou no lago Kariba, no Zimbábue, informaram nesta quarta-feira (12) os serviços de emergência. No total, 77 passageiros foram resgatados.