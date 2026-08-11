Departamento de Chocó foi onde ocorreu epicentro do terremotoLuis Acosta /AFP
Número de mortos por terremoto na Colômbia sobe para 240
Tremor de magnitude 7,4 destruiu departamentos vizinhos e deixou mais de 1.000 feridos, informam autoridades locais
Desabamento de mina ilegal África do Sul deixa 14 mortos e 8 feridos
Depois de atendidos em um hospital, trabalhadores foram presos sob suspeita de extração ilegal
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Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, é condenado à morte
Antigo ditador responde por crimes contra humanidade cometidos durante guerra no país; ele fugiu para a Rússia após queda do governo, em 2024
RD Congo registra mais de 2 mil mortes por ebola, revela novo balanço
Casos da doença ultrapassam 4 mil; Número se aproxima da epidemia mais letal no país, que vitimou 2,3 mil pessoas entre 2018 e 2020
Forte terremoto na Colômbia deixa 111 mortos e 87 feridos
Tremor de magnitude 7,4 ocorreu às 7h34 no horário local, segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos
Terremoto de magnitude 7,4 atinge Colômbia
Tremor foi sentido em países vizinhos, como Equador e Panamá; autoridades mencionam feridos e impactos 'graves' em prédios