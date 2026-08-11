Departamento de Chocó foi onde ocorreu epicentro do terremoto - Luis Acosta /AFP

Departamento de Chocó foi onde ocorreu epicentro do terremotoLuis Acosta /AFP

Publicado 11/08/2026 15:15



forte terremoto que atingiu o oeste da Colômbia deixou um saldo de pelo menos 240 mortos e mais de 1.000 feridos, segundo a contagem das últimas cifras divulgadas pelas autoridades locais nesta terça-feira (11).

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O terremoto de magnitude 7,4 ocorrido nesta segunda-feira deixou destruição e mortes em Chocó, onde foi localizado o epicentro, e em departamentos vizinhos, como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas e Antioquia, totalizando 240 mortos, de acordo com os dados das autoridades locais reunidos pela AFP.