Novo balanço da RD Congo aponta que ebola provocou 2.011 mortes entre 4.381 casos confirmadosAFP
RD Congo registra mais de 2 mil mortes por ebola, revela novo balanço
Casos da doença ultrapassam 4 mil; Número se aproxima da epidemia mais letal no país, que vitimou 2,3 mil pessoas entre 2018 e 2020
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Tufão Dolphin atinge China e causa evacuação de um milhão de pessoas
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Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 18 mortos
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