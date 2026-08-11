Novo balanço da RD Congo aponta que ebola provocou 2.011 mortes entre 4.381 casos confirmados - AFP

Novo balanço da RD Congo aponta que ebola provocou 2.011 mortes entre 4.381 casos confirmadosAFP

Publicado 11/08/2026 08:20

O balanço aproxima a epidemia atual, que se propaga por regiões do leste e nordeste do país assoladas por conflitos, da epidemia de 2018-2020, a mais letal até hoje na RDC, com quase 2,3 mil mortos para 3,5 mil doentes registrados.

Originado na província nordeste de Ituri, o surto se espalhou por várias províncias do nordeste e leste do país, onde a presença do Estado é frágil e as instalações de saúde não possuem recursos suficientes.

A taxa de mortalidade da atual epidemia é calculada em 45,9% pelas autoridades de saúde congolesas.

Na última sexta-feira (8), especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram avaliar, em um teste clínico, a efetividade de uma vacina contra o ebola já homologada, diante da falta de uma vacina específica contra a variante Bundibugyo, que afeta a RDC atualmente.

Segundo os especialistas da OMS, já estão disponíveis muitos dados, em particular sobre a segurança da vacina Ervebo, que permite considerar uma avaliação em fase 3, etapa que geralmente é organizada em escala mundial com milhares de pessoas.

Doses da Ervebo procedentes da reserva mundial da vacina contra o ebola, criada e financiada pela Gavi, devem ser disponibilizadas para apoiar os ensaios clínicos, indicou a aliança em comunicado. A reserva mundial, produzida pelo laboratório farmacêutico americano Merck, tem quase 500 mil doses, algumas delas mantidas na RDC devido à frequência dos surtos no país, apontou a Gavi.

A aliança Gavi, criada no ano 2000, reúne doadores públicos e privados para ajudar os países em desenvolvimento a adquirir vacinas a preços acessíveis.