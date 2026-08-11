Dezenas de milhares de mineradores artesanais trabalham ilegalmente em minas de ouro e platina na África do Sul - Emmanuel Croset / AFP

Dezenas de milhares de mineradores artesanais trabalham ilegalmente em minas de ouro e platina na África do SulEmmanuel Croset / AFP

Publicado 11/08/2026 19:36 | Atualizado 12/08/2026 06:54

Pelo menos 14 mineradores artesanais morreram e oito ficaram feridos quando as paredes de uma mina na África do Sul desabaram sobre eles, informou a polícia na terça-feira, 11.