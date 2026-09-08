Ladrões utilizaram serra elétrica para cometer roubo, que durou menos de cinco minutosValery Hache / AFP
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