Abelardo de la Espriella flexibilizou as restrições ao porte de armas legais na Colômbia nesta terça-feiraRaul Arboleda / AFP
De la Espriella informou, nesta terça, ter expedido um decreto para suspender um requisito que, desde 2015, impedia os cidadãos que possuem armas legalmente de portá-las em locais públicos.
"Não é justo que os bandidos estejam armados até os dentes e que as pessoas inocentes não possam se defender", disse o presidente em um vídeo divulgado no X.
Ele acrescentou que o decreto não altera as restrições vigentes para a compra de armas: quem quiser adquiri-las deve cumprir com "condições físicas, psíquicas e emocionais", disse.
Embora o Estado detenha o monopólio da força na Colômbia, há um mercado ilegal para a compra de todo tipo de fuzis, pistolas e munições.
O governo empreendeu um plano para atacar com bombardeios e operações em terra os grupos armados considerados terroristas pelos Estados Unidos.
O presidente é duramente criticado por vídeos nos quais aparece caminhando entre cadáveres cobertos com lençóis brancos de membros de grupos armados mortos pela força pública.
O direitista conta com o apoio de Washington e recebe, nesta terça-feira, em visita oficial, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.