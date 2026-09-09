Epidemia evidenciou as deficiências do sistema de prevenção de doenças infantisSalahuddin Ahmed / AFP
Segundo as estatísticas divulgadas pela Direção Geral de Serviços de Saúde, a doença provocou a morte de 1.002 crianças, de um total de 187.484 casos registrados.
O porta-voz da Direção Geral, Zahid Raihan, afirmou que mais de 18 milhões de crianças foram vacinadas nas campanhas de imunização de emergência lançadas pelo governo nos últimos meses.
"Infelizmente, não conseguimos alcançar a imunidade coletiva", lamentou Raihan. "O sarampo não pode ser erradicado e o objetivo era reduzir o número de vítimas. Vamos continuar vacinando nossos filhos", disse.
Segundo os serviços de saúde, quase 4 milhões de crianças não participaram das campanhas de vacinação.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o sarampo uma das doenças mais contagiosas e calcula que provoque quase 95.000 mortes por ano, principalmente entre crianças menores de cinco anos não vacinadas.