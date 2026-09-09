Ataque ucraniano com centenas de drones contra a Rússia deixou ao menos quatro mortosnesta quarta-feira - Genya Savilov / AFP

Ataque ucraniano com centenas de drones contra a Rússia deixou ao menos quatro mortosnesta quarta-feiraGenya Savilov / AFP

Publicado 09/09/2026 07:51

Um ataque ucraniano com centenas de drones contra a Rússia deixou ao menos quatro mortos na madrugada desta quarta-feira (9). Horas antes, uma ofensiva de Moscou contra um posto na fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia provocou outras duas mortes, segundo as autoridades.